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Сегодня, 11:41

ЭСК рассмотрит три эпизода из обращения «Спартака» после матча с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0), об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникации РФС.

Клуб попросил рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой нападающего Федора Чалова на 25-й минуте, а также не удаление защитника ЦСКА Мойзеса на 88-й минуте. Также ЭСК оценит эпизод с желтой карточкой защитника Алексиса Дуарте на 45-й минуте.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА. Армейцы не обращались в ЭСК.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
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 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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