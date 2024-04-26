Булыкин считает «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы бело-голубых завоевать чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Помню, когда «Локомотив» несколько лет назад лидировал на 9 очков, и все думали, что проблем не будет, но эта разница к последнему туру испарилась, и если бы «Локомотив» не забил «золотой» гол и не выиграл у «Зенита», то не стал бы чемпионом. Поэтому случиться может все. В мировом футболе тоже очень много примеров. Будем смотреть до конца и надеяться, что интрига будет жить до последних туров, что пойдет на пользу нашей РПЛ», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

В матче 26-го тура команда Марцела Лички на своем поле сыграет с петербуржцами. Встреча состоится 28 апреля. Начало — в 19.15 мск.