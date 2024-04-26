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Мостовой: «Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем»

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«При Мусаеве я никого изменения не вижу в «Краснодаре», и не будет этого. Играют те футболисты, которых собрал и тренировал Ивич. Ивича уволили по непонятным для всех причинам, такое разве возможно, чтобы тренера увольняли с первого места? Это команда Ивича. Кордоба как забивал, так и забивает. В целом, так и по всей команде. Мне кажется, многие, кто особо не следит за футболом, думают, что Ивич еще в «Краснодаре». Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 25 сыгранных туров «Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (49) занимает второе место.

28 апреля петербуржцы проведут выездную встречу с «Динамо», а «быки» днем позже сыграют в гостях против «Крыльев Советов».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
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