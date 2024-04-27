Точилин: «50 лет для тренера — самый расцвет. Великий Бесков впервые стал чемпионом в 59»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин, которому сегодня исполнилось 50, в интервью «СЭ» рассказал об отношении к юбилею.

— С каким настроением подходите к юбилею?

— Для кого-то полтинник — веха. А для меня — обычный день рождения. Цифрам значения не придаю. 48, 49, 50, 51... Какая разница? Зачем себя грузить — в прямом и переносном смысле?

Поэтому масштабных торжеств не планирую. Я никогда не закатывал банкеты по случаю дня рождения. И сейчас не буду. Отмечу скромно в кругу семьи.

— Продолжите фразу: «В юности думал: когда мне стукнет 50, я буду...»

— Уже старичком, ха-ха! Который в вытянутых трениках выращивает цветочки на даче и нянчит внуков. Да любому ребенку пятидесятилетние кажутся древними мамонтами.

Теперь понимаю — не все так страшно. Никаких мыслей о пенсии и цветочках. Я здоров, полон сил и желания работать. 50 лет для тренера — самый расцвет. Например, великий Бесков, с которым успел пересечься в «Асмарале» и «Динамо», впервые стал чемпионом в 59.