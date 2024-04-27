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Друг Уткина: «Из нынешнего «Матч ТВ» единственным, кто способен проявить себя в YouTube, Вася считал Губерниева»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Видеоблогер Витя Кравченко в интервью «СЭ» рассказал, кого Василий Уткин считал из комментаторов «Матч ТВ» перспективным в YouTube.

— Грубые выражения Уткина вроде «картофельная душа» про Виктора Гончаренко, когда тот выставил полудубль БАТЭ на матч с «Барселоной», чтобы команда свежей подошла к важному матчу белорусского чемпионата; Обамезьянг, за что ему прилетели обвинения в расизме, — зачем ему это было нужно при действительно виртуозном владении русским языком и блестящем юморе?

— Ему это казалось забавным. Васе важна была цитируемость, он гордился тем, что актуален уже почти тридцать лет. Всегда говорил: «Десять скажешь — одна зайдет». Пробовал, пытался. Он же оказался актуальным даже на YouTube, так что все делал правильно.

Помню, в один из вечеров я его спросил: «Из тех ребят, которые сейчас работают на «Матч ТВ», если бы их лишили этого ресурса, как тебя, кто бы смог остаться на плаву в YouTube?» Он ответил: «Возможно, только Губер». Но добавил, что, если пройдет еще несколько лет и Губерниев останется на «Матче», даже он там не вывезет.

— А как же Нобель?

— Он к тому времени уже ушел с «Матча». Нобель — безусловно. Я к тому, что Вася всегда уважал Губерниева, и тот был единственным с нынешнего «Матч ТВ», кого он считал профессионалом. Когда меня звали в эфир «Матча» и все знакомые отговаривали, Вася был единственным человеком, который говорил: «Иди. Но поставь условие, что в эфире будет Губерниев. Это единственный человек, с которым интересно рубиться».

Витя Кравченко и&nbsp;Василий Уткин. Жизнь и смерть Василия Уткина. Пронзительное интервью его друга и ученика

Василий Уткин
Дмитрий Губерниев
Нобель Арустамян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

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