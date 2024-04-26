Ташуев объяснил уход из «Факела»: «Мне надо быть дома. Есть проблемки»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев объяснил, почему покинул воронежский клуб.

«На самом деле, есть семейные причины. Это личное. Мне надо быть дома. Есть проблемки. Поэтому сложилась такая ситуация. Понятно, что была неудачная серия, но команда идет на 11-м месте», — сказал Ташуев «СЭ».

Ранее «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

На данный момент воронежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.