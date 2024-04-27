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Игнатьев: «Положительно оцениваю приход в «Факел» Игоря Черевченко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отставку Сергея Ташуева с поста главного тренера воронежского «Факела».

«Я не удивлен уходу Ташуева из «Факела». Это законы жанра. Когда нет результата, то тренер уходит. Любой тренер готов к тому, что-либо придется уйти, либо уберут. Да, к этому можно относиться с сожалением, потому что в профессии не стало стабильных людей. Поэтому такие отставки уже воспринимаешь как должное. Можно было бы ещё дискутировать, если бы «Факел» шел в тройке лидеров, но не сейчас.

Положительно оцениваю приход в «Факел» Игоря Черевченко. У него был результат, я его хорошо знаю и его подход к профессии. Уверен, он уцепится зубами, зная его характер. Он сделает все, чтобы результат был. Но сохранит ли он «Факел» в РПЛ, говорить пока трудно. Тут ещё важны и кадровые проблемы, финансовые и организационные, а также интересы клуба. В футболе не все зависит от тренера», — цитирует Legalbet Игнатьева.

26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

На данный момент ворнежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-ne-udivlyon-uhodu-tashueva-iz-fakela-takie/
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Борис Игнатьев
Сергей Ташуев
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