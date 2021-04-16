В КДК РФС отреагировали на информацию о новом запросе «Спартака» по матчу с «Локо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Спартак» направил в организацию запрос о проверке слов арбитра матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2) Кирилла Левникова.

Ранее, 16 апреля, Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что красно-белые направили письмо с просьбой проверить объяснения Левникова после матча, в котором он отметил, что начальник команды «Локо» Станислав Сухина заходил в судейскую один раз. В пятницу стало известно, что представитель железнодорожников был в комнате арбитров четыре раза.

«В КДК пока не получали подобного запроса от «Спартака», — сказал Григорьянц корреспонденту «СЭ».

«Локомотив» был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном стадионе из-за инцидента с участием Сухины в матче с красно-белыми. Начальник команды красно-зеленых входил в судейскую до начала матча три раза и еще один — после.

«Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 47 баллов.

(Данил Алешин)