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Гильерме рвется обратно в сборную. Станет ли помехой жест в сторону спартаковской трибуны?

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 09:30
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» 2:0. Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Instagram Гильерме.
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» 2:0. Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Локо» провел отличный матч против «Спартака», но переборщил с эмоциями в адрес спартаковских секторов.
11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Гильерме.«Сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела». Гильерме зажег на пресс-конференции после дерби

Победу «Локомотива» над «Спартаком» многие преподнесли как победу Николича над Тедеско. Вопросов нет: план серба сработал, а красно-белых подвела реализация. Результат в пользу «Локо», остальное все — разговоры.

Хотя все эти контратаки Николича и его замечательный ромб в центре поля не имели бы никакого смысла, если бы не Гильерме. Уверенная и куражная игра при девяти сейвах — вратарь «Локо» стал лучшим игроком матча, никаких сомнений. Для сравнения: в предыдущем туре Мозес в Ростове забил Песьякову через рикошет в ближний угол, в Черкизове Гильерме похожий удар во втором тайме отбил. Вот и вся разница, так спартаковская победная серия и прервалась.

Каждый тур завершающегося чемпионата сейчас следует рассматривать и в контексте скорого чемпионата Европы. При этом за два месяца до турнира нельзя сказать, что у сборной есть однозначный первый номер. Было ощущение, что под Евро уговорят вернуться Акинфеева (Черчесов в голосовании «СЭ» назвал его лучшим игроком прошлого года — это вполне явный месседж), но сейчас в это уже мало верится. После чемпионата мира и ухода Акинфеева именно Гильерме играл чаще других, хотя в марте вызван не был. Черчесов сделал ставку на Шунина. Он отыграл вроде бы без явных ошибок, но и в той же Трнаве, например, не выручил. В общем, вопрос с вратарем остается открытым.

После матча Гильерме дал куражную (под стать игре) пресс-конференцию, на которой заявил: «Скажу так — это не просто слова — я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель». Реально ли это? Абсолютно. Гильерме, как и весь «Локомотив», этой весной в порядке: восемь побед в восьми матчах. Вратарь отыграл все эти встречи и пропустил в них всего два мяча.

11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Доменико Тедеско и&nbsp;Марко Николич.
11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Гильерме и&nbsp;Кирилл Левников.«Спартаку» и «Локомотиву» грозит потеря очков: Гильерме и фанаты, Сухина в судейской

Гильерме в воскресенье отличился не только сильной игрой, но и провокацией в адрес спартаковских болельщиков. Выглядело не очень красиво, причем до первого гола «Локо», который вратарь так бурно отметил, никто в секторах красно-белых на бразильца внимания не обращал. Каким бы заряженным на игру ни вышел Гильерме и какой бы ни была история его взаимоотношений со спартаковскими фанатами, с жестикуляцией он явно перебрал.

Да и в Instagram, на мой взгляд, переборщил.

Instagram Гильерме.
Instagram Гильерме.

Обсуждения эмоций Гильерме дошли даже до того, что дорога в сборную ему должна быть закрыта по этическим принципам. Это, конечно, отсылка к ситуации с Дзюбой. Но все же преувеличенная: там все-таки был скандал федерального масштаба. Да и прошлая осень стала не лучшим отрезком в карьере Дзюбы, если говорить о спортивной составляющей того решения. К игре Гильерме сейчас вопросов мало как никогда. Черчесов его прекрасно знает, решение в любом случае за ним.

Представляю, как бы Черчесов ответил на реплику Гильерме о кипящей голове. Что-то вроде: «Голова у нас не кипит, но мы за всеми следим и все видим».

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