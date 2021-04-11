«Спартак» контролировал игру? Говорить можно что угодно». Пресс-конференция Николича и Тедеско после дерби

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил Гильерме с Нойером и отмазал Айртона, а Марко Николич напомнил статистику «Локомотива» и рассказал, как разбирал красно-белых. Что говорили тренеры после дерби.

— Начало игры было хорошим, — начал немецкий специалист. — Мы контролировали ход игры, как и планировали. Нужно было сразу брать инициативу. Если бы Айртон в двух-трех моментах смог найти партнера в чужой штрафной, мы могли бы открыть счет. Но счет открыли хозяева в первой же своей атаке. После гола мы продолжили играть хорошо, но потом случилось удаление. И при счете 0:2 было непросто. В перерыве мы поменяли схему, показали характер, стали больше работать флангами, прессинговать, атаковать в глубину. Было много моментов, мы могли забивать. Хочу отметить игру Гильерме. Нечасто в своей жизни я видел подобную игру вратаря. Сравнил бы его с Нойером в «Баварии». Вот поэтому «Локомотив» и выиграл.

— Как вам сегодня судейство? Не оказало ли оно влияния на результат?

— Ха-ха... (После долгой паузы.) Сложно. Очень сложно говорить о судействе.

— Каково ваше отношение к системе ВАР в целом? В РПЛ в пользу «Спартака», кажется, не было ни одного решения.

— Вы видели хоть одно решение в нашу пользу?

— Не могу вспомнить.

— Я тоже. ВАР может быть хорошим инструментом, если им пользоваться как нужно. В еврокубках мы видим такие примеры. Сегодня мы проиграли 0:2, могли забивать семь-восемь голов. Так что я не могу ничего сказать ни о судьях, ни о ВАР. Это тонкая тема. За почти два года, что я в России могу вспомнить разве что случай в матче с «Крыльями Советов», когда их футболисту дали красную карточку, а ВАР подтвердил. Но нам нужно концентрироваться на том, что мы способны изменить.

— Почему «Локомотив» регулярно убегал в контратаки после стандартов у своих ворот?

— Дело было не только в стандартах. Основной причиной был Чорлука — он выиграл все верховые мячи. И это для нас было проблемой. Нужно лучше работать на подборах в таких ситуациях. Второй гол был забит в контратаке, когда их защитник выбил мяч головой из штрафной.

— Почему не сыграли вторым номером, учитывая победную серию «Локомотива» и гостевой статус матча?

— А почему должны были? Несколько матчей подряд мы выиграли, играя первым номером. Не знаю, что мой коллега скажет после, но мы контролировали игру весь матч. Во втором тайме не было такого прессинга, как в первом, но суть не в этом. Если соперник хочет отдать нам мяч и контратаковать — пусть делает так. Не вопрос. Мы любим играть с мячом, любим играть во владение.

— Айртон мог избежать удаления, если бы действовал грамотнее. Вы довольны его игрой?

— Нужно будет еще раз посмотреть этот момент. Не скажу, что мы проиграли из-за Айртона. Мы проиграли командой. Он неплохо сыграл в первом тайме, если и ошибся, то сделал это не нарочно. Он и еще несколько игроков пропустят следующий матч. Посмотрим, кто их заменит, кто выйдет в основном составе.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич, услышав в вопросах журналистов слова немца о том, что «Спартак» контролировал игру, напомнил о статистике железнодорожников, а также рассказал, как готовит команду к разным типам соперников.

— У нас восьмая победа подряд. Три очка мы заработали — это и была наша цель. Нужно восстанавливаться и двигаться дальше — думать о матче против «Ростова». Благодарен болельщикам. Сегодня была отличная поддержка, мы не пропустили — это очень важно для нас.

— Тедеско заявил, что «Спартак» контролировал игру, отметив Гильерме. Вы согласны с его оценкой?

— Гиля в хорошей форме. А по поводу игры – каждый может думать и говорить, что хочет. Но факт в том, что мы выиграли восемь матчей подряд. Мы забиваем, мы не пропускаем. Можно играть по-разному. Мы готовимся к каждому сопернику. Варьируем прессинг, иначе подходим к матчам с командами, которые обороняются глубоко.

— Как вы готовились к «Спартаку»? На кого делали акцент в игре соперника?

— Самое важное — наша игра. У нас всегда есть решения против разных видов соперников. У «Спартака» вертикальная игра, много длинных передач, много отбора и опасность с флангов. Но мы подготовились, сделали скаутинг. Составляющие успеха на 95% – наша игра, а изучение соперника — это только 5%.

— Какие недостатки у «Локомотива» вы бы назвали?

— Недостатки есть. Не хочу говорить об этом много. Скажу, что надо быть посерьезнее в завершающей стадии атак. Мы могли бы забивать больше и в первом, и во втором тайме.

— Как много готов сейчас играть Миранчук?

— Он качественный игрок, но много пропустил. Когда сможет играть больше, зависит от разных факторов.

— Вы видели, за что Гильерме получил предупреждение?

— Не знаю, что там было. Наверное, был вопрос по офсайду — он был недоволен.

— Смолов сегодня и Смолов осенью — один и тот же игрок?

— Смолов постоянно забивает, это работа форварда. Качества для этого у него есть. Он приехал из Испании без подготовки, получил травму. Не бывает в футболе, что за неделю ты готов играть на высоком уровне. Но сегодня бы отметил молодого Сильянова. И Баринова, и Мухина, и Чорулку. Всех игроков — сегодня выиграла команда.

— Вы сознательно отдали инициативу «Спартаку» в начале игры или «Спартак» вас заставил?

— У многих команд сегодня есть желание забить быстрый гол. А у нас есть желание справиться с этим. Да, «Спартак» нас поддавил, но мы использовали это, создавая моменты в контратаках. Так что тут две точки зрения на подобные ситуации.

— Вы специально готовили Сильянова к этому матчу?

— Молодым игрокам надо доверять. Мухин играет постоянно, Титков появился в конце игры — он тоже в этой группе молодых ребят, которые готовятся вместе с нами. Сильянов сегодня провел отличный матч, но это не его позиция — он правый защитник.

— Повлияло ли удаление Айртона на игру и результат?

— Как и каждый раз, удаление влияет на игру. Что тут сказать? Удаление, 2:0 в нашу пользу.

— Какова ситуация с контрактом Жемалетдинова?

— Он будет с нами. Он наш воспитанник, он хорошо играет. У всех сторон есть желание, чтобы он остался.