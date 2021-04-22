Тедеско оштрафован за выход из технической зоны в матче с «Уфой»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафах команд по итогам 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спартак» — «Уфа»

За выход за пределы технической зоны главный тренер «Спартака» Тедеско оштрафован на 30 000 рублей.

«Краснодар» — «Зенит»

За нарушение санитарного регламента «Краснодар» оштрафован на 20 000 рублей, за необеспечение к безопасности на стадионе, за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение санитарного режима «Краснодар» оштрафован на 170 000 рублей.

За нарушение санитарного регламента «Зенит» оштрафован на 50 000 рублей, за выход за пределы технической зоны тренер «Зенита» Александр Низелик оштрафован на 10 000 рублей, за появление на поле постороннего лица «Зенит» оштрафован на 20 000 рублей.

«Локомотив» — «Ростов»

За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Локомотив» оштрафован на 100 000 рублей. По санитарному регламенту по ч. 2 «желехнодорожники» оштрафованы на 50 000 рублей, по ч. 3 санитарного регламента — на 50 000 рублей.

«Ростов» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 45 000 рублей.

«Сочи» — ЦСКА

ЦСКА по ч. 3 санитарного регламента оштрафован на 50 000 рублей, по 2 ч. — на 10 000 рублей.

«Арсенал» — «Тамбов»

За нарушение ч. 3 «Арсенал» оштрафован на 50 000 рублей.

«Ротор» — «Динамо»

«Ротор» оштрафован на 50 тыс. руб за нарушение ч.3 санитарного регламента.

«Динамо» за нарушение санитарного регламента ч. 3 оштрафовано на 50 000 рублей, за использование пиротехнических изделий на стадионе — на 10 000 рублей.

«Ахмат» — «Химки»

За неподобающее поведение 6 игроков «Ахмата» получили предупреждение, клуб оштрафован на 100 000 рублей.

(Екатерина Звенигородская)