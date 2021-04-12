«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Локомотивом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о том, что красно-белые обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 25 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» просит экспертно-судейскую комиссию РФС разобраться в трех эпизодах вчерашнего матча!



Вот в каких именно ?? pic.twitter.com/bwSf5qRYNM — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 12, 2021

Обращение касается трех эпизодов: возможный фол на Квинси Промесе в штрафной «Локомотива» на 44-й минуте, а также вопрос о причинах неназначения 11-метровых ударов после возможного контакта мяча с рукой игроков красно-зеленых в своей штрафной на 52-й (Пабло) и 87-й (Александр Сильянов) минутах матча.

Разбор этих моментов экспертом «СЭ» — здесь.

«Спартак» после 25 туров занимает 2 место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками, «Локомотив» идет следом с 46 очками. Лидирует «Зенит» с активом в 54 очка.

(Сергей Федоров)