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Судейство

«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Локомотивом»

14:51
Главный судья матча «Локомотив» — «Спартак» Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Обращение «Спартака» в ЭСК.
Главный судья матча «Локомотив» — «Спартак» Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о том, что красно-белые обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 25 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова», — сказал Фетисов «СЭ».

Обращение касается трех эпизодов: возможный фол на Квинси Промесе в штрафной «Локомотива» на 44-й минуте, а также вопрос о причинах неназначения 11-метровых ударов после возможного контакта мяча с рукой игроков красно-зеленых в своей штрафной на 52-й (Пабло) и 87-й (Александр Сильянов) минутах матча.

Разбор этих моментов экспертом «СЭ» — здесь.

«Спартак» после 25 туров занимает 2 место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками, «Локомотив» идет следом с 46 очками. Лидирует «Зенит» с активом в 54 очка.

(Сергей Федоров)

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