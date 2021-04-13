25-й тур РПЛ фактически снял вопрос о победителе турнира, но до предела обострил борьбу за выход в Лигу чемпионов.

С титулом все практически ясно — после поражения «Спартака» от «Локомотива» золотые медали почти наверняка в третий раз подряд отправятся в Санкт-Петербург. Совершенно непонятно, что должно произойти, чтобы «Зенит», у которого в последних пяти матчах только один серьезный соперник (тот самый «Локо»), упустил победу в чемпионате. Смотрим календарь: помимо железнодорожников Семаку и Ко остается пройти полуразобранный «Краснодар», аутсайдеров «Ротор», «Уфу» и «Тамбов». В большие очковые потери при подобном раскладе совсем не верится.

А вот за второе место, дающее право выступить в отборе ЛЧ, на финише развернется яростная битва. Красно-белые — 47, красно-зеленые и ЦСКА, в понедельник на классе выигравший у «Ротора», — по 46, «Рубин» и «Динамо» — по 43. Это количество очков у пяти претендентов на одну путевку перед заключительным отрезком премьер-лиги. Не просто интрига, а огонь-интрига!

Особенно с учетом того, что нас еще ждут московские дерби «Спартак» — ЦСКА (25 апреля), «Локомотив» — «Динамо» (8 мая), «Динамо» — ЦСКА (16 мая), встреча казанцев с бело-голубыми (1 мая) и уже упомянутый выезд «Локо» к «Зениту» (2 мая).

Все вывески — супер! Предстоит интереснейшая концовка РПЛ!