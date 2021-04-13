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«Зенит» — чемпион. Ждем битву за Лигу чемпионов

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Зенит» — чемпион. Ждем битву за Лигу чемпионов»

№ 8418, от 13.04.2021

11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» 2:0. Самюэль Жиго и Александр Сильянов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» 2:0. Самюэль Жиго и Александр Сильянов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
25-й тур РПЛ фактически снял вопрос о победителе турнира, но до предела обострил борьбу за выход в Лигу чемпионов.
11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Федор Смолов (справа) против Георгия Джикии.«Зенит» в отрыве. «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА зарубятся за Лигу чемпионов

С титулом все практически ясно — после поражения «Спартака» от «Локомотива» золотые медали почти наверняка в третий раз подряд отправятся в Санкт-Петербург. Совершенно непонятно, что должно произойти, чтобы «Зенит», у которого в последних пяти матчах только один серьезный соперник (тот самый «Локо»), упустил победу в чемпионате. Смотрим календарь: помимо железнодорожников Семаку и Ко остается пройти полуразобранный «Краснодар», аутсайдеров «Ротор», «Уфу» и «Тамбов». В большие очковые потери при подобном раскладе совсем не верится.

11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Федор Смолов и&nbsp;Марко Николич.Николич переигрывает Тедеско, Смолов и Гильерме рвутся на Евро. Кто раскусит этот «Локо»?!

А вот за второе место, дающее право выступить в отборе ЛЧ, на финише развернется яростная битва. Красно-белые — 47, красно-зеленые и ЦСКА, в понедельник на классе выигравший у «Ротора», — по 46, «Рубин» и «Динамо» — по 43. Это количество очков у пяти претендентов на одну путевку перед заключительным отрезком премьер-лиги. Не просто интрига, а огонь-интрига!

Особенно с учетом того, что нас еще ждут московские дерби «Спартак» — ЦСКА (25 апреля), «Локомотив» — «Динамо» (8 мая), «Динамо» — ЦСКА (16 мая), встреча казанцев с бело-голубыми (1 мая) и уже упомянутый выезд «Локо» к «Зениту» (2 мая).

Все вывески — супер! Предстоит интереснейшая концовка РПЛ!

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