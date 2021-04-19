Арбитра Левникова отстранили от работы минимум на два матча РПЛ

Судья Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча РПЛ за нарушение регламента, по которому он не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

После матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0) красно-белые опубликовали видеосюжет о встрече, в котором было показано появление начальника команды «Локомотив» экс-арбитра Станислава Сухины в судейской комнате.

По вердикту контрольно-дисциплинарного комитета РФС, красно-зеленые проведут один домашний матч на нейтральном поле.

«Пока Левников в РПЛ не будет судить пару игр, дальше посмотрим, — приводит РИА «Новости» слова председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. — Говорил с ним, он осознает свою ошибку. У него есть понимание, что он сделал неправильно. Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую. Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании. И когда мне говорят, что он заходил забрать протокол... Он что, единственный из команды, кто должен был зайти? Это бывший судья, а ныне начальник команды. Поймите, это выглядит ужасно. Да, нет других доказательств, но это стало поводом для разговоров».

После матча «Локомотив» — «Спартак» «красно-белые» подали заявление в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой разъяснить действия арбитра в трех эпизодах игры, в которых, по мнению красно-белых, команда могла претендовать на назначение пенальти. ЭСК РФС поддержала решение арбитра.

«Мы пытаемся объяснить, что правила нужны, чтобы их соблюдали. Левникову я об этом говорил. Мы поддержали их решения в матче «Локомотив» — «Спартак», поставили высокую оценку, но доложить о появлении постороннего лица в судейской он был обязан. Человек 4 раза заходил туда. И после этого появляется повод думать, что там что-то было не так. При этом матч был сложнейшим, и эксперты ЭСК подтвердили все его решения, единогласно поддержали. И это вопрос не недоверия, а дисциплины, к которой наши судьи еще не приучены. Это меня беспокоит», — добавил глава судейского комитета РФС.