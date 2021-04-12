«Спартак» готов предоставить видеозаписи с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков
12:16
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о рассмотрении в КДК РФС оскорбительных кричалок в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме.
«У нас действительно есть видеоматериалы с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака». Готовы предоставить их КДК», — сказал Фетисов «СЭ».
«Спартак» после 25-ти туров занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками, «Локомотив» идет следом с 46 очками. Лидирует «Зенит» с активом в 54 очка.
(Сергей Федоров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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