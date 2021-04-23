«Рубин» направил жалобу в судейскую комиссию РФС по 18 эпизодам матча с «Уралом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что клуб направил жалобу в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитра Артема Любимова на матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0), где отметил 18 спорных эпизодов.

«В России очень не любят жалобщиков, которые ходят и ноют. Я не ною, я аргументированно отстаиваю свою позицию, при том, что мы выиграли. Мы отослали жалобу в ЭСК, где указали 18 эпизодов, в которых арбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения», — сказал в интервью «Татарстан-24» Слуцкий.

18 апреля, после матча против «Урала» Слуцкий заявил, что арбитр Любимов, обслуживавший встречу, не готов работать на играх уровня РПЛ. Позднее специалист обвинил судью в травме полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.