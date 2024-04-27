«Динамо» поздравило Точилина с юбилеем

«Динамо» поздравило бывшего защитника команды Александра Точилина с юбилеем.

27 апреля тренеру исполнилось 50 лет. Точилин выступал за бело-голубых с 1995 по 2008 годы. Он провел за команду 281 матч, забил 7 мячей и сделал 12 результативных передач.

Последним местом работы Точилина был «Сочи», который он покинул в декабре прошлого года.