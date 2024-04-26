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Булыкин: «Зенит» думает, что первое место в РПЛ никуда не денется, но нужно напрягаться»

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о поражении «Зенита» в матче перенесенного 21-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

«Это история просто про расслабленность «Зенита» и хороший настрой других команд. «Зенит» думает, что он взял первое место, которое теперь никуда не денется, но нужно напрягаться. Сейчас просто так уже никого не обыграть.

«Рубин» уже тоже подтянулся по очкам и может претендовать на хорошие места. Мне нравится, когда такая плотность существует, и всем интересно играть, потому что интрига сохраняется везде — и в борьбе за медали, и за право остаться в РПЛ», — цитирует Булыкин Metaratings.ru.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ после 25 сыгранных туров является «Зенит», набравший 50 очков. «Краснодар» занимает второе место. Отставание «быков» от сине-бело-голубых составляет 1 очко.

28 апреля петербуржцы проведут выездную встречу с «Динамо».

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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