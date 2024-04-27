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Непомнящий: «Тюкавин все больше и больше мужает, с каждым сезоном он только прибавляет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Тюкавин все больше и больше мужает, с каждым сезоном он только прибавляет. В нем есть немало интересных качеств. Он очень умело использует свою скорость, быстроту принятия решений и также хорошо взаимодействует с партнерами. Поэтому он на данный момент и лучший по системе «гол+пас» в чемпионате России.

Константин прибавляет, у него положительная динамика развития. С возрастом у него появится еще больше уверенности в своих силах, но пока ему еще есть куда расти. Мне очень нравится, как Тюкавин развивается. Он вполне достойно себя ведет на поле и вне его. На его лице всегда улыбка, видно, что игра приносит ему большое удовольствие», — цитирует Legalbet Непомнящего.

В этом сезоне 21-летний россиянин забил 14 голов и сделал 9 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.

Источник: https://legalbet.ru/news/nepomnyashij-tyukavin-vsyo-bolshe-i-bolshe-muzhaet-s/
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
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 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
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 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
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 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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