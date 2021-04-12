Судья правильно не назначил три пенальти в пользу «Спартака». Ждем видео от красно-белых

По традиции очередной матч спартаковцев не обошелся без спорных судейских моментов. В этот раз их болельщики в трех эпизодах увидели основания для назначения пенальти. Нормальных телеповторов нет, может помочь запись, сделанная спартаковским оператором.

44-я минута. Падение Промеса

В штрафной площади «Локомотива» упал, держась за голень, спартаковец Квинси Промес. Всем видом он показывал, что его больно ударили по ноге. Замедленный повтор свидетельствует: Александр Сильянов либо вообще не коснулся соперника, либо произошло совершенно незначительное касание, которое нельзя считать фолом. Касание, если оно и случилось, было в районе подошвы бутсы Промеса, а не голени. При этом голеностоп спартаковца даже не дернулся вверх, как должно быть при ударе снизу и сбоку. Арбитр Кирилл Левников правильно не назначил пенальти.

44-я минута. Падение Промеса.

44-я минута. Падение Промеса.

45-я минута. Фол Айртона

Айртон задержал руками Рифата Жемалетдинова, который убегал один на один с вратарем, и лишил железнодорожника явной возможности забить гол. Левников поступил правильно, удалив защитника красно-белых.

45-я минута. Фол Айртона.

51-я минута. Контакт мяча с Пабло

В штрафной площади железнодорожников после удара Виктора Мозеса мяч попал в Пабло. Красно-белые считают, что следовало назначить 11-метровый удар, так как защитник сыграл рукой. Арбитр этого не сделал — видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Болотенков приступили к проверке и изучению видеозаписи. Через какое-то время, достаточно продолжительное, Иванов что-то сказал Левникову, и тот остался при своем мнении — пенальти так и не был назначен.

51-я минута. Контакт мяча с Пабло.

51-я минута. Контакт мяча с Пабло.

Почему так произошло? Приведу две возможные версии.

1. Мяч не попал ни в правую, ни в левую руку Пабло. Он слегка чиркнул по животу защитника, немного изменил направление и полетел в сторону ворот. Оснований для назначения пенальти нет.

2. У видеоарбитров не оказалось ни одного ракурса, позволяющего сделать однозначный вывод о том, куда же попал мяч. Такое случается редко, но в подобных случаях ВАР не имеют права принимать какое-либо решение. Оснований для назначения пенальти нет.

Я придерживаюсь первой версии — считаю, что мяч чиркнул по корпусу Пабло.

87-я минута. Контакт мяча с Сильяновым

В конце матча произошел еще один эпизод, связанный с возможной игрой рукой футболиста железнодорожников. И снова Левников не назначил 11-метровый удар в их ворота. Правильно ли он поступил?

Спартаковским болельщикам показалось, что Сильянов сыграл в мяч правой рукой. На самом деле мяч после удара Джордана Ларссона попал игроку «Локомотива» в бедро и отлетел в сторону. Именно поэтому никакой реакции со стороны спартаковца не последовало. К сожалению, в ходе телетрансляции, как и в случае с эпизодом на 51-й минуте, когда могло показаться, что Пабло сыграл рукой, не нашлось повторов, позволявших сделать однозначный вывод.

87-я минута. Контакт мяча с Сильяновым.

87-я минута. Контакт мяча с Сильяновым.

Видеозапись

Уже не раз после игры с участием красно-белых они показывали запись тех или иных эпизодов, сделанных их оператором или операторами, располагавшимися на центральной трибуне и/или у ворот. Как раз такая видеозапись могла бы помочь определить, куда же попадал мяч Пабло и Сильянову.