«Сухина четыре раза заходил в судейскую». Как КДК РФС наказал «Локомотив» и «Спартак»

Состоялось заседание КДК РФС по скандальному матчу «Локомотив» — «Спартак». Рассказываем подробности.

Что произошло

Коротко о том, что предшествовало заседанию. В прошлое воскресенье «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Спартак» в матче 25-го тура РПЛ. У красно-белых возникли вопросы по работе арбитра Кирилла Левникова и видеоассистента Сергея Иванова. Клуб направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС по трем эпизодам.

Кроме того, «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале.

Для Сухины это не первое подобное нарушение: 26 августа 2020 года он зашел в судейскую комнату после домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:3). Было установлено, что он позволил себе оскорбительное поведение в адрес судейской бригады Игоря Панина. Тогда КДК в том числе наказал столичный клуб проведением одного домашнего матча на нейтральном поле в другом городе условно и установил испытательный срок до конца сезона-2020/21.

Позже появилась запись, на которой в судейскую заходит начальник «Спартак» Василий Козловцев.

Денежные штрафы

За нарушение пункта 7.6 регламента соревнований Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей.

Выяснилось, что Сухина четыре раза заходил в судейскую комнату. «Мы запросили у обоих клубов видеоматериалы с полным таймингом, для того чтобы определить, кто и когда заходил в судейскую до, во время и после матча, — рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. — Пункт 7.6 регламента гласит, что никто из представителей клубов не имеет права находиться в судейской. У этой комнаты стоит охранник, который следит за тем, чтобы посторонние лица не заходили в судейскую комнату. Было установлено, что Сухина входил в комнату до начала матча три раза и еще один — после. Начальник «Спартака» Василий Козловцев входил в судейскую один раз. Станислав Валерьевич объяснил это тем, что нужно было решить вопросы с протоколом. Мы получили рапорт от судейской бригады. Служба безопасности допускала вход посторонних лиц в судейскую четыре раза, тем самым нарушив регламент».

Глава КДК отметил, что делегат матча не знал обо всех эпизодах с появлением Козловцева и Сухины в судейской. «Делегат матча говорит, что он не был в курсе всех заходов в судейскую. На видеоматериалах видно, что во время захода в судейскую Сухины и Козловцева делегата рядом нет. По всей вероятности, он находился уже на поле, к нему никто не обращался с просьбой разрешить войти в судейскую. Если представители клубов хотят пообщаться с судейским составом, можно обратиться к охраннику, который позовет резервного судью из судейской. В судейскую заходить нельзя. Если нужен какой-то бумажный текст — обращайтесь к делегату», — добавил Григорьянц.

При этом Григорьянц подчеркнул, что нет оснований для проверки начальников команд на детекторе лжи. «Мы установили все факты. У нас попросту нет оснований для иных проверок. Полномочия привлечь людей пройти детектор лжи у КДК РФС есть, но мы все выяснили, вынесли решение», — сказал он.

Наказание «Локомотива»

«Локомотив» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном стадионе из-за инцидента с участием Сухины.

«В прошлом году КДК принял решение по матчу «Локомотив» — «Ахмат», когда Сухина заходил в судейскую. Тогда он оскорблял судейскую бригаду, за что к клубу были применены санкции условно до конца сезона. Так как сезон не закончился, условное наказание заменяется на реальное, — сказал Григорьянц. — В соответствии со статьей 101 пункт 22 дисциплинарного регламента за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц матча, оштрафовать «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч 29-го тура против «Динамо» (8 мая) на нейтральном стадионе другого города».

«Локомотив» в качестве нейтрального стадиона сможет использовать арену в Химках — ближайший к Москве стадион. «Московская область — другой субъект, поэтому в Химках провести матч можно», — пояснил Григорьянц.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о возможности проведения матча на «Арене Химки». «Обращений пока не было, но поляна готова. Если будет обращение, то рассмотрим. Готовы принять, если с нашим графиком не будет пересекаться, а то у нас там «Урал» и дальше «Сочи», — сказал Терюшков.

Матч 29-го тура «Локомотив» — «Динамо» назначен на 8 мая (начало 16.30). «Химки» в том же туре сыграют со «Спартаком» в гостях 10 мая. Подмосковный клуб примет «Урал» и «Сочи» в 28-м и 30-м турах 2 и 16 мая соответственно.