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КДК РФС рассмотрит скандирование фанатов «Спартака» в адрес Гильерме

12:34
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, сообщает ТАСС.

«Делегатом были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Эпизод будет рассмотрен на заседании КДК 13 апреля», — сообщили в службе коммуникаций.

Матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел вчера, 11 апреля, и завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:0.

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11121331

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