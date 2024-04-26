Агент Николсона сообщил, что игрок вернется в «Спартак» после завершения аренды

Агент Ненад Протега, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона рассказал о будущем своего клиента.

В сентябре 2023 года 27-летний футболист перешел в «Клермон» на правах арендного соглашения. За французский клуб он провел 26 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

«С 1 июля Николсон будет игроком «Спартака». Дальше посмотрим, что будет», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Николсон пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. Сумма его трансфера из «Шарлеруа» составила 8 миллионов евро. Всего за красно-белых он отыграл 43 матча, забил 12 мячей и отдал 4 голевых паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.