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Агент Николсона сообщил, что игрок вернется в «Спартак» после завершения аренды

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Агент Ненад Протега, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона рассказал о будущем своего клиента.

В сентябре 2023 года 27-летний футболист перешел в «Клермон» на правах арендного соглашения. За французский клуб он провел 26 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

«С 1 июля Николсон будет игроком «Спартака». Дальше посмотрим, что будет», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Николсон пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. Сумма его трансфера из «Шарлеруа» составила 8 миллионов евро. Всего за красно-белых он отыграл 43 матча, забил 12 мячей и отдал 4 голевых паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: Metaratings.ru
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РПЛ
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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