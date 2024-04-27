Точилин — о «Сочи»: «В команде были токсичные игроки»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» рассказал о работе с командой в прошлом году.

— Дмитрия Хохлова вы сменили в сентябре. Отработали девять туров. Если бы могли отмотать назад — какую ошибку точно не повторили бы?

— Нам мешали внутренние проблемы. Были в том «Сочи», мягко говоря, токсичные игроки. Они-то всё и тормозили. Их нужно было сразу убирать, резать по живому.

Нынешний «Сочи» — мощный кулак. И футболисты стартового состава, и те, кто выходит на замену, объединены общей целью. К сожалению, осенью 2023-го такого единства не чувствовалось.

Кто-то бился от ножа, но были и другие. Обиженные, недовольные. Считавшие, что клуб по отношению к ним поступает неправильно. Их настроение передавалось команде, влияло на атмосферу. Из-за этого в какой-то момент даже у тех, кто полностью отдавался игре, опускались руки. Фамилии называть не хочу. Скажу лишь, что сегодня никого из токсичных в «Сочи» уже нет.

— Ваши слова: «Надо было резать по живому». Но нельзя просто взять и выгнать трех-четырех футболистов, тем более если трансферное окно уже закрыто?

— Ну почему? Я вспоминаю, как летом 2006-го, когда еще сам за «Динамо» играл, команду после португальского нашествия возглавил Андрей Кобелев. Дозаявки закончились, мы на 16-м месте, в клубе разброд и шатания.

С чего начал Кобелев? Тут же убрал семерых. Булыкина, Лиму, Энакархире и еще кого-то из легионеров. Посчитал, что они уже не помощники. Осталась совсем небольшая обойма, человек пятнадцать. Но тех, кто реально был готов убиваться на поле. Мы сплотились и спасли «Динамо» от вылета.

Так что в тяжелой ситуации нужно выбирать проверенных бойцов. А от обиженных, равнодушных и тех, кто ставит себя в коллективе выше других, быстро избавляться.