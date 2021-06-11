СЕО описание:

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* делаем ссылки на матч-центры

Оцениваем шансы команд, отобравшихся в финальную часть турнира

Отдел футбола

Группа А. Турция, Италия, Уэльс, Швейцария (H2)

Расписание и города проведения матчей группы A (H3)

11 июня

22.00 Турция — Италия (Рим)

12 июня

16.00 Уэльс — Швейцария (Баку)

16 июня

19.00 Турция — Уэльс (Баку)

22.00 Италия — Швейцария (Рим)

20 июня

19.00 Италия — Уэльс (Рим)

19.00 Швейцария — Турция (Баку)

Турция (H3)

Команда у Шенола Гюнеша интересная. Как с тактической точки зрения — периоды глубокой обороны чередуются у нее с агрессией, — так и с учетом подбора футболистов. Есть Дженгиз Юндер, добавляющий команде скорости. Есть Бурак Йылмаз (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/burak-yylmaz-8292/), на которого можно играть длинно.

Турция — крепкий коллектив, делающий ставку на командную игру, иногда озаряемую техникой индивидуальностей.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Италия (H3)

«Скуадра адзурра» позорно пролетела мимо чемпионата мира-2018. Спасать статус сборной был призван Роберто Манчини. Получилось лучше, чем в «Зените».

Италия уверенно вышла на Евро-2020 — пусть и из не самой сложной группы. Во-вторых, она успешно пережила смену поколений. Молодых талантов в команде Манчини достаточно: от голкипера Джанлуиджи Доннаруммы (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/dzhanluidzhi-donnarumma-13630/) до нападающего Федерико Кьезы (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/federiko-keza-16429/).

Вероятность победы по версии «СЭ»: 40%

Уэльс (H3)

Да, у валлийцев есть Гарет Бэйл (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/garet-beyl-2912/), довольно бодро весной выглядевший в «Тоттенхэме». Но нет главного тренера — Райана Гиггза обвинили в нападении на девушку, идут разбирательства, и от работы со сборной его отстранили. Руководить валлийцами на турнире будет его помощник Роберт Пейдж.

А такие истории бесследно не проходят.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

Швейцария (H3)

Добротный коллектив, в котором есть свои таланты. Например, Мануэль Аканджи из «Боруссии» Д или Гранит Джака (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/granit-dzhaka-12112/) из «Арсенала».

Швейцарцы выступают в дивизионе А Лиги наций, где иногда удачно играют с сильнейшими соперниками. Пример тому — два осенних матча с Германией, которые завершились вничью.

Швейцария и Турция — основные претенденты на второе место в группе А.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Группа A, главные факты и составы сборных: квартет темных лошадок

https://www.sport-express.ru/football/euro/reviews/evro-2020-gruppa-a-raspisanie-matchey-daty-i-vremya-nachala-igr-prognoz-fakty-i-sostavy-sbornyh-1796514/

Группа В. Дания, Финляндия, Бельгия, Россия (H2)

Расписание и города проведения матчей группы B (H3)

12 июня

19.00 Дания — Финляндия (Копенгаген)

22.00 Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)

16 июня

16.00 Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)

17 июня

19.00 Дания — Бельгия (Копенгаген)

21 июня

22.00 Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург)

22.00 Россия — Дания (Копенгаген)

Дания (H3)

В каждой линии у датчан есть сильный игрок. Вратарь — Каспер Шмайхель (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/kasper-shmayhel-11761/) («Лестер»), защитник — Андреас Кристенсен (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/andreas-kristensen-16230/) («Челси»), полузащитник — Кристиан Эриксен (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/kristian-eriksen-6273/) («Интер»), нападающий — Юссуф Поульсен (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/yussuf-poulsen-16410/) («Лейпциг»).

Если придать этим талантам системность (а у Каспера Хьюлманна это получается), то такая Дания поборется с Россией за второе место в группе.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Финляндия (H3)

Один из главных аутсайдеров Евро-2020, несмотря на пару неплохих игроков в составе — голкипера «Байера» Лукаса Храдецки и форварда «Норвича» Теему Пукки.

России точно надо брать очки в игре с финнами: они могут оказаться решающими.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0%

Бельгия (H3)

Достаточно посмотреть на имена футболистов, чтобы понять, насколько сборной России не повезло оказаться в группе с таким соперником. Тибо Куртуа (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/tibo-kurtua-11495/), спасающий «Реал» после ошибок центральных защитников. Кевин де Брейне (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/kevin-de-breyne-10319/), управляющий игрой «Манчестер Сити» (и даже после двух переломов лицевых костей он очень опасен). Ромело Лукаку (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/romelu-lukaku-3272/) — лучший игрок серии А минувшего сезона, приведший «Интер» к скудетто.

Третье место на ЧМ-2018 было для Бельгии только началом. Результаты сопровождаются зрелищностью: команда Роберто Мартинеса играет в атакующий футбол. Еще бы — с такими-то звездами!

Вероятность победы по версии «СЭ»: 80%

Россия (H3)

С одной стороны, система Станислава Черчесова понятна: прессинг, длинные забросы на Артема Дзюбу (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/artem-dzyuba-132/), гибкость в случае с более статусными соперниками. С другой, есть проблемы с кадрами, прежде всего в центре обороны, да еще и травма Федора Кудряшова (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/fedor-kudryashov-231/) очень некстати.

Кроме того, соперники по группе очень серьезные. Это касается не только Бельгии, но и Дании, располагающей хорошим подбором игроков.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 10%

Группа В, главные факты и составы сборных: с кем сыграет Россия — лидер рейтинга ФИФА и дебютант

https://www.sport-express.ru/football/euro/reviews/evro-2020-s-kem-sygraet-rossiya-v-gruppe-b-raspisanie-matchey-daty-i-vremya-nachala-igr-prognoz-fakty-i-sostavy-sbornyh-1795879/

Группа C. Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония (H2)

Расписание и города проведения матчей группы C (H3)

13 июня

19.00 Австрия — Северная Македония (Бухарест)

22.00 Голландия — Украина (Амстердам)

17 июня

16.00 Украина — Северная Македония (Бухарест)

22.00 Голландия — Австрия (Амстердам)

21 июня

19.00 Украина — Австрия (Бухарест)

19.00 Северная Македония — Голландия (Амстердам)

Голландия (H3)

История, схожая с итальянской. Сначала голландцы не попали на Евро-2016, затем — на ЧМ-2018.

Был и свой спаситель — Роналд Куман (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/ronald-kuman-578/). При нем голландцы вышли на Евро-2020 и дошли до финала Лиги наций-2019. Вот только теперь Куман в «Барселоне», а оранжевыми руководит Франк де Бур. И результаты настораживают — взять хотя бы поражение от Турции в мартовском матче в отборе к ЧМ-2022.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 10%

Украина (H3)

Сборная, близкая к фаворитам турнира. Дело даже не в звездах вроде Александра Зинченко (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/aleksandr-zinchenko-11762/) («Манчестер Сити») или Руслана Малиновского (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/ruslan-malinovskiy-16248/) («Аталанта»), а в характере. Он — в победе над Испанией в Лиге наций или в упорной борьбе с Германией в том же турнире.

Украина уже привыкла играть с мощными соперниками — что в товарищеских матчах, что в Лиге наций А. Значит, имеет соответствующий опыт. Как плачевный (1:7 от Франции), так и победный (уже упомянутый матч с Испанией).

Вероятность победы по версии «СЭ»: 10%

Австрия (H3)

Один Давид Алаба (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/david-alaba-3524/) Австрию не спасет. Впрочем, могут быть и сюрпризы. Вспомните, как австрийские команды прессинговали российские в еврокубках. Почему бы не распространить это на сборную?

Вот только группа не очень: здесь и рвущаяся доказать свою состоятельность Голландия, и окрыленная Андреем Шевченко Украина.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

Северная Македония (H3)

Дебютант чемпионатов Европы во главе с национальным героем — форвардом Гораном Пандевым (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/goran-pandev-1370/). Кажется, у Македонии будет одна задача — получить удовольствие. На что-то большее эта сборная вряд ли может претендовать.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0%

Группа С, главные факты и составы сборных: Украина поборется за первый в истории выход в плей-офф с фаворитом и дебютантом

https://www.sport-express.ru/football/euro/reviews/evro-2020-gruppa-c-raspisanie-matchey-daty-i-vremya-nachala-igr-prognoz-fakty-i-sostavy-sbornyh-1797524/

Группа D. Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия (H2)

Расписание и города проведения матчей группы D (H3)

13 июня

16.00 Англия — Хорватия (Лондон)

14 июня

16.00 Шотландия — Чехия (Глазго)

18 июня

19.00 Хорватия — Чехия (Глазго)

22.00 Англия — Шотландия (Лондон)

22 июня

22.00 Чехия — Англия (Лондон)

22.00 Хорватия — Шотландия (Глазго)

Англия (H3)

Талантливое поколение, от которого ожидают не меньше, чем от команды времен Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда. Ожидания начали оправдываться уже на ЧМ-2018, когда англичане заняли четвертое место.

Системный тренер — Гарет Саутгейт. Игроки, представляющие топ-клубы: Харри Кейн (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/harri-keyn-11599/) («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/markus-reshford-11788/) («Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/dzheydon-sancho-18009/) («Боруссия» Д). Что еще нужно для успеха?

Вероятность победы по версии «СЭ»: 40%

Хорватия (H3)

Действующий вице-чемпион мира. Наверное, Хорватию могла бы ждать участь Сербии: много талантов, но разрозненных. Однако главный тренер Златко Далич сумел построить команду.

Звезд у него много: Лука Модрич (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/luka-modrich-4122/), Иван Перишич (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/ivan-perishich-12151/). Еще больше — перспективной молодежи типа Николы Влашича (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/nikola-vlashich-17901/) или Марио Пашалича (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/mario-pashalich-17698/). Особенно интересной будет битва с Англией.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 10%

Шотландия (H3)

Нервный выход на Евро-2020 благодаря успешной серии пенальти, в которой были повержены сербы. Мотивации у шотландцев хватает, ведь их страна — в числе хозяек турнира. Помогут ли родные стены? Вряд ли. Пусть в составе команды есть такие футболисты, как Эндрю Робертсон из «Ливерпуля».

Англия, Хорватия и Чехия, с которыми шотландцы попали в одну группу, явно сильнее.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0%

Чехия (H3)

Подбор игроков — хороший. Есть Патрик Шик (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/patrik-shik-17280/) из «Байера», Томаш Соучек из «Вест Хэма», Алекс Крал (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/aleks-kral-18120/) из «Спартака». А вот группа так себе, с Англией и Хорватией, попавшими в первую четверку по итогам ЧМ-2018. К соперникам такого уровня Чехия может оказаться не готовой.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 3%

Группа D, главные факты и составы сборных: британское дерби и финалист ЧМ-2018

Группа E. Испания, Швеция, Польша, Словакия (H2)

Расписание и города проведения матчей группы Е (H3)

14 июня

19.00 Польша — Словакия (Санкт-Петербург)

22.00 Испания — Швеция (Севилья)

18 июня

16.00 Швеция — Словакия (Санкт-Петербург)

19 июня

22.00 Испания — Польша (Севилья)

23 июня

19.00 Швеция — Польша (Санкт-Петербург)

19.00 Словакия — Испания (Севилья)

Испания (H3)

Все расклады относительно сборной Испании ломает история со вспышкой коронавируса в команде. Сначала положительный тест сдал Серхио Бускетс (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/serhio-buskets-2526/), затем — Диего Льоренте (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/diego-lorente-13035/). Не исключено, что будут новые случаи. Дошло до того, что главный тренер Луис Энрике пригласил 17 новых футболистов, которые на всякий случай тренируются в отдельном «пузыре» и, если что, готовы заменить заболевших.

Но если дело ограничится только Бускетсом и Льоренте, Испания вполне может пережить это и выступить в свою силу.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 25%

Швеция (H3)

Очень крепкий коллектив с неприятной тактикой и перспективными именами, к примеру, Александром Исаком (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/aleksander-isak-14901/) из «Реал Сосьедад» и Джорданом Ларссоном (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/dzhordan-larsson-18072/) из «Спартака». Российский след и в клубной связке. Маркус Берг (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/markus-berg-12269/), Виктор Классон (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/viktor-klasson-15360/) и Кристофер Олссон (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/kristoffer-olsson-17957/) — футболисты «Краснодара», привыкшие комбинировать в составе «быков».

Видимо, Швеция будет бороться с Польшей за второе место в группе.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Польша (H3)

Одно имя в составе этой сборной заставляет содрогаться всю футбольную Европу. Это Роберт Левандовски (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/robert-levandovski-4629/), нападающий «Баварии», действующий победитель Лиги чемпионов и бомбардир, отлично реализующий моменты.

Отдать ему пас под удар не проблема для хавбека «Локомотива» Гжегожа Крыховяка (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/gzhegozh-kryhovyak-12165/). А в обороне выручит Войцех Щенсны (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/voycheh-schensny-3566/) — основной вратарь «Ювентуса».

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Словакия (H3)

Состав у словаков приличный: Милан Шкриньяр (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/milan-shkrinyar-12038/) («Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»), Мартин Шкртел (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/martin-shkrtel-569/) («Истанбул»).

А вот группа — убойная. Испания, Швеция, Польша — все это представители дивизиона А Лиги наций, которые разыграют между собой путевки в плей-офф.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0%

Группа Е, главные факты и составы сборных: лучший нападающий мира, потрепанный фаворит и трио из «Краснодара»

https://www.sport-express.ru/football/euro/reviews/evro-2020-gruppa-e-raspisanie-matchey-daty-i-vremya-nachala-igr-prognoz-fakty-i-sostavy-sbornyh-1797632/

Группа F. Венгрия, Португалия, Франция, Германия (H2)

Расписание и города проведения матчей группы F (H3)

15 июня

19.00 Венгрия — Португалия (Будапешт)

22.00 Франция — Германия (Мюнхен)

19 июня

16.00 Венгрия — Франция (Будапешт)

19.00 Португалия — Германия (Мюнхен)

23 июня

22.00 Германия — Венгрия (Мюнхен)

22.00 Португалия — Франция (Будапешт)

Венгрия (H3)

В решающем матче за выход на Евро-2020 венгры победили Исландию. Победный гол забил Доминик Собослои — главная ударная сила команды, к которому уже проявляет интерес «Реал». Однако финальный турнир он пропустит из-за травмы.

Венгры попали в самую страшную группу — вместе с Португалией, Францией и Германией. Они явно будут чужими на празднике европейских грандов.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0%

Португалия (H3)

Португалия — это не только Криштиану Роналду (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/krishtianu-ronaldu-973/), продолжающий демонстрировать высокий уровень и в 36 лет. В этой команде выступают адаптировавшийся в «Атлетико» Жоау Феликс (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/zhoau-feliks-18041/), зажигающий в «Ливерпуле» Диогу Жота (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/diogu-zhota-13047/), конкурент Дениса Черышева за место в старте «Валенсии» Гонсалу Гедеш.

Нападение — огненное. Да и титулы есть. Португальцы — действующие чемпионы Европы и победители первого розыгрыша Лиги наций. Значит, поборются и на Евро-2020.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 30%

Франция (H3)

Пожалуй, трехцветные — главный фаворит турнира наряду с Бельгией. Главный тренер действующих чемпионов мира Дидье Дешам способен вдохновить даже тех игроков, у которых не все в порядке в клубах. Пример — Антуан Гризманн (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/antuan-grizmann-11730/), страдающий в «Барселоне», но окрыленный в национальной команде.

Состав у Франции и так был мощнейший, а перед Евро-2020 в национальную команду вернулся Карим Бензема.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 80%

Германия (H3)

После неудачи на ЧМ-2018 тренер остался тот же: доверие к Йоахиму Леву безгранично, пусть он и заявил, что покинет команду после турнира. Состав же обновлен.

Мануэль Нойер (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/manuel-noyer-3588/) и Тони Кроос (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/toni-kroos-2189/) широкой публике известны давно. А вот Кай Хаверц (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/kay-haverc-18118/) или Тимо Вернер (поставить ссылку на https://www.sport-express.ru/tag/timo-verner-13570/), выигравшие в составе «Челси» Лигу чемпионов, представляют то самое поколение, которому предстоит вернуть сборной Германии величие.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 50%

Группа F, главные факты и составы сборных: квартет смерти с тремя чемпионами Европы

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