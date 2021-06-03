Регламент Евро-2020: что нужно России, чтобы выйти из группы

Правила турнира: как определяются участники плей-офф и другие важные вопросы.

Формат турнира: как будет проходить ЧЕ по футболу

В финальном турнире Евро-2020 примут участие 24 сборных, разбитых на шесть групп по четыре команды в каждой.

Группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа С — Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия

По итогам группового этапа 16 лучших сборных выходят в 1/8 финала и дальше выявляют победителя по олимпийской системе с выбыванием.

Кубок чемпионов Европы и маскот Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото Reuters

Как определяются участники плей-офф

На групповом этапе каждая сборная проводит друг с другом по одному матчу. За победу дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборных из числа занявших третье место.

Если две или более сборных наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели:

— количество набранных очков в матчах между ними;

— разность мячей в матчах между ними;

— количество забитых голов в матчах между ними;

— разность мячей по итогам всех матчей в группе;

— количество забитых голов по итогам всех матчей в группе;

— количество побед по итогам всех матчей в группе;

— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка);

— место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

Если в последнем туре группового этапа встречаются две команды с одинаковым количеством очков и с одинаковым количеством забитых и пропущенных голов и матч завершается вничью, то пробивается серия пенальти (этот критерий не используется, если более двух команд набрали одинаковое количество очков).

Четыре лучшие команды из числа занявших третьи места в своих группах определяются по следующим критериям:

— количество очков;

— разность мячей;

— количество забитых голов;

— количество побед;

— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка);

— место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

Вид на Санкт-Петербург. Фото Reuters

Как определяется победитель в матчах плей-офф

Если основное время в матче плей-офф (1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финал) завершается вничью, то назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый. Если победитель не определяется, то назначается серия пенальти.

Вид на стадион «Санкт-Петербург». Фото Reuters

Евро-2020: составы и замены

Каждая сборная может заявить на турнир по 26 футболистов. Так поступили все сборные, кроме Испании, которая заявила 24 игрока.

До первого матча допускается неограниченное число замен в случае тяжелых травм или заболеваний футболистов (в том числе заболевание Covid-19 и случаи тесных контактов с заболевшими).

Вратарей можно менять перед каждым матчем в случае физической невозможности их выхода на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки.

Замененного игрока нельзя вернуть в заявку.

При этом в заявку на каждый матч турнира входит максимум 23 футболиста, включая трех вратарей.

В финальном турнире Евро-2020 каждая команда может делать до пяти замен в ходе одного матча.

Евро-2020: гид по чемпионату Европы — ключевая информация о турнире летов 2021 года и расписание всех матчей по группам