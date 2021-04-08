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Станцию метро «Зенит» отремонтируют к началу чемпионата Европы по футболу

15:35
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Ремонтные работы на станции метро «Зенит» в Санкт-Петербурге планируют завершить до конца мая, чтобы успеть к началу чемпионата Европы по футболу, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

На объекте осталось устранить замечания и отладить работу систем громкоговорящего оповещения и тоннельной связи, электрооборудования на отдельных участках, завершить работы по настройке инженерных систем и различных специализированных автоматических систем управления.

Станция не работает уже год, 2 апреля ее закрыли из-за уменьшившегося пассажиропотока после введения ограничений. В июле на ней начали ремонт.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.

Дополнительная информация:

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/tr_infr_kom/news/211150/

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