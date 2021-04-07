В Италии сообщили, что не готовы обеспечить минимальное количество болельщиков на матчах Евро-2020

Научно-технический комитет Италии (CTS) заявил, что страна пока не готова гарантировать минимальное количество болельщиков на матчах чемпионата Европы-2020.

«Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию, интенсивность вирусной циркуляции, уровень загруженности больниц и ограниченную возможность определить уровень этих показателей во второй половине июня, невозможно дать заключение на данный момент», — говорится в сообщении CTS.

Ранее Федерация футбола Ирландии также заявила, что не может гарантировать минимальное количество зрителей на матчах Евро-2020.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Италия в Риме примет три матча группового турнира, а также игру 1/4 финала.