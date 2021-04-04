Дзюба будет капитаном сборной России на чемпионате Европы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что капитаном команды на чемпионате Европы-2020 будет нападающий Артем Дзюба.
«Вот вы сами говорите: капитан команды. А не капитан главного тренера, капитан болельщиков или капитан комментаторов. Мы видим, кто может повлиять на коллектив.
Если бы меня напрягала ситуация с Дзюбой, то его бы не было в команде. Но я уже говорил и сейчас говорю — капитан команды у нас Артем Дзюба. И будет им на чемпионате Европы. Ответ исчерпывающий?» - заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».
12 июня сборная России начнет выступление на чемпионате Европы. В первом туре подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Бельгии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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