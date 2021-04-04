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Дзюба будет капитаном сборной России на чемпионате Европы

21:18
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что капитаном команды на чемпионате Европы-2020 будет нападающий Артем Дзюба.

«Вот вы сами говорите: капитан команды. А не капитан главного тренера, капитан болельщиков или капитан комментаторов. Мы видим, кто может повлиять на коллектив.

Если бы меня напрягала ситуация с Дзюбой, то его бы не было в команде. Но я уже говорил и сейчас говорю — капитан команды у нас Артем Дзюба. И будет им на чемпионате Европы. Ответ исчерпывающий?» - заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

12 июня сборная России начнет выступление на чемпионате Европы. В первом туре подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Бельгии.

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