Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Полузащитник «Вест Хэма» получил травму колена и может пропустить Евро-2020

5 апреля 2021, 23:44
Теги:

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс получил травму колена, которая ставит под угрозу его участие в чемпионате Европы грядущим летом, сообщает The Telegraph.

По предварительным данным, он пропустит от четырех до шести недель. Однако возможен и менее оптимистичный сценарий, при котором Райсу потребуется операция. В таком случае 22-летний полузащитник совершенно точно пропустит концовку сезона и Евро-2020.

Травму игрок получил во время матча отбора к ЧМ-2022 Англия — Польша (2:1).

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...