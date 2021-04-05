Полузащитник «Вест Хэма» получил травму колена и может пропустить Евро-2020

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс получил травму колена, которая ставит под угрозу его участие в чемпионате Европы грядущим летом, сообщает The Telegraph.

По предварительным данным, он пропустит от четырех до шести недель. Однако возможен и менее оптимистичный сценарий, при котором Райсу потребуется операция. В таком случае 22-летний полузащитник совершенно точно пропустит концовку сезона и Евро-2020.

Травму игрок получил во время матча отбора к ЧМ-2022 Англия — Польша (2:1).