Евро-2020, группа F: квартет смерти с тремя чемпионами Европы

Завершаем представление групп чемпионата Европы.

Сборная Франции

Место в рейтинге ФИФА — 2-е

Путь на Евро-2020 — 8 побед, 1 ничья, 1 поражение, разность мячей — 25-6

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Оливье Жиру (6 голов)

Лучший результат в истории Евро — победа (1984, 2000)

Главный тренер Франции

Дидье Дешам — второй в списке самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2020, руководит командой с 2012 года. До работы в сборной он выигрывал лигу 1 с «Марселем» в 2010 году. Под руководством Дешама Франция провела уже 112 матчей и выиграла 74 из них. Триумфатор ЧМ-2018 выводил «Трехцветных» в финал международного турнира еще в 2016 году, но тогда был бит сборной Португалии. На ЧМ-2014 Дешам остановился на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю — сборной Германии.

Главная звезда

Сборная Франции напичкана крутыми игроками. Однако очевидно, что глаза миллионов будут в первую очередь прикованы к Кильяну Мбаппе. 22-летний француз — видимо, главный игрок следующего десятилетия. На международной арене Мбаппе засиял на ЧМ-2018. Космическое выступление в матче против сборной Аргентины позволило ему забрать приз лучшему молодому игроку турнира. За последующие три года Мбаппе стал еще более опасным и разносторонним нападающим.

Заявка сборной Франции. Фото «СЭ»

Состав

Состав французов впечатляет — Ллорис, Варан, Павар, Канте, Погба, Коман, Гризманн. В товарищеском матче с Болгарией травму получил Бензема, попросивший замену в первом тайме, однако Дешам поспешил всех успокоить: ничего страшного, это просто ушиб, но решили перестраховаться. Даже если Бензема пропустит старт турнира, безболезненно заменить его может Жиру.

Ориентировочный состав сборной Франции. Фото «СЭ»

Франция: прогноз на Евро-2020

Сборная Франции выглядит еще более монструозной, нежели три года назад, особенно учитывая возвращение Карима Бензема . Коллектив Дешама — абсолютный фаворит турнира, и любой результат, кроме победы, будет воспринят фанатами с непониманием. Состав стоимостью в миллиард евро, статус действующих чемпионов мира, прогресс ключевых игроков — остановить «Трехцветных» способно только мощнейшее проклятье или шальной удар. Такой, какой получился у Эдера на Евро-2016.

Сборная Германии

Место в рейтинге ФИФА — 12-е

Путь на Евро-2020 — 7 побед, 0 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 30-7

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Серж Гнабри (8 голов)

Лучший результат в истории Евро — победа (1972, 1980, 1996)

Главный тренер Германии

5479 дней — именно столько дней составит срок работы Йоахима Лева у руля «Бундесманншафт». Уже известно, что после Евро-2020 он оставит свой пост. Триумфатор ЧМ-2014 не избежал известного проклятья и провалился на ЧМ-2018 в России, не выйдя из группы с Мексикой, Швецией и Кореей. А теперь Лев — самый высокооплачиваемый тренер Евро-2020 — имеет шанс напоследок насладиться вкусом большой победы и еще сильнее закрепить свое золотое наследие в истории немецкого футбола.

Главная звезда

Штамп про «Немецкую машину» — ужасен. Однако возник он не просто так: в сборной Германии одинаково важна работа всех элементов. Однако если выделять лидера, который может повести команду за собой, то это Йозуа Киммих . Наследник Филиппа Лама, подобно своему предшественнику, оказался внутри непростой дилеммы — на какой позиции играть. В «Баварии» Киммих — ключевая фигура в центре поля, однако в сборной часто используется на правом фланге обороны. Однако, где бы Киммих ни играл, его лидерские качества не позволят команде рассыпаться, как это случилось на позорном для немцев ЧМ-2018.

Заявка сборной Германии. Фото «СЭ»

Состав

У сборной Германии отличные исполнители на всех позициях. Нойер в воротах, Рюдигер в центре обороны, Кроос, Киммих и Гюндоган в середине поля, Сане, Мюллер и Гнабри в атаке. Немного провисает только левый фланг, где периодически играет номинальный хавбек Эмре Джан.

Ориентировочный состав сборной Германии. Фото «СЭ»

Германия: прогноз на Евро-2020

Исторически сборная Германии считается фаворитом любого турнира, однако ЧМ-2018 и розыгрыши Лиги наций показали, что немцы никак не могут найти свою игру. Выход в полуфинал будет достойным завершением эпохи Лева. А с приходом Ханса-Дитера Флика можно помечтать и о возвращении немецкой гегемонии на международной арене.

Сборная Португалии

Место в рейтинге ФИФА — 5-е

Путь на Евро-2020 — 5 побед, 2 ничьи, 1 поражение, разность мячей — 22-6

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Криштиану Роналду (11 голов)

Лучший результат в истории Евро — победа (2016)

Главный тренер Португалии

За 33-летнюю тренерскую карьеру Фернанду Сантуш руководил клубами только из Греции и Португалии. Затем стал тренером сборной Греции. А с 2014 года Сантуш — коуч «европейских бразильцев». Его вклад в триумф на Евро-2016 недооценивают, перекладывая лавровый венец на голову Роналду, однако именно Сантуш не дал команде запаниковать после травмы Криштиану в финале против Франции. С выходом Куарежмы тренер сохранил систему 4-4-2 с ромбом в центре и был вознагражден голом Эдера в дополнительное время.

Главная звезда

Очень не хочется быть банальным, но, извините, Бруну Фернандеш , Диогу Жота , Жоау Феликс , Бернарду Силва — все они смогут серьезно побороться за звание главной звезды в будущем. А настоящее по-прежнему принадлежит нестареющему Криштиану Роналду. В свои 36 лет он продолжает делом подтверждать свой галактический уровень. В завершившемся сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром серии А (29 голов). Триумфатор Евро-2016 и Лиги наций-2019 явно не хочет ждать ЧМ-2022, чтобы вновь показать всем, что он до сих пор лучший в мире.

Заявка сборной Португалии. Фото «СЭ»

Состав

За три года с ЧМ-2018 состав действующих чемпионов Европы эволюционировал за счет прогресса молодых звезд, но при этом сохранил костяк, помнящий победу 2016 года. Фонте до сих пор в порядке, а теперь рядом с ним играет, возможно, лучший центральный защитник мира на данный момент — Рубен Диаш из «Манчестер Сити». В полузащите феерит Бруну Фернандеш. Впереди у португальцев огромный выбор: Жота, Феликс, Бернарду Силва. А если вдруг что случится с Роналду, на подмене есть Андре Силва из «Айнтрахта», заколотивший в минувшем сезоне в бундеслиге 28 мячей.

Ориентировочный состав сборной Португалии. Фото «СЭ»

Португалия: прогноз на Евро-2020

Состав у сборной Португалии очень качественный, Фернанду Сантуш обладает колоссальным опытом, однако рассчитывать на повторение триумфа 2016 года на приходится — Бельгия, Англия и Франция выглядят посолиднее. Но чем черт не шутит.

Сборная Венгрии

Место в рейтинге ФИФА — 37-е

Путь на Евро-2020 — 4 победы, 0 ничьих, 4 поражения, разность мячей — 8-11

Плей-офф: Болгария — 3:1, Исландия — 2:1.

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Вилли Орбан (3 гола)

Лучший результат в истории Евро — полуфинал (1964)

Главный тренер Венгрии

Марко Росси возглавил венгров в июне 2018 года. До этого итальянец не добивался больших успехов в тренерской карьере. Однако сборная под его руководством не проигрывает с 6 сентября прошлого года — тогда венгры уступили России в Лиге наций (2:3). Серия из 10 матчей кряду без поражений (7 побед, 3 ничьи) не может не впечатлять. Росси экспериментировал со схемой, но, скорее всего, будет играть в 3-5-2 с акцентом на оборону.

Главная звезда

К огромному сожалению венгерских фанатов и любителей красивого футбола, главная звезда сборной — Доминик Собослаи из «Лейпцига» — на турнире не сыграет из-за травмы. В его отсутствие опорой для команды станут одноклубники Собослаи — центральный защитник Вилли Орбан и вратарь Петер Гулачи . Впереди венгры будут рассчитывать на капитана сборной Адама Солои .

Заявка сборной Венгрии. Фото «СЭ»

Состав

Лишившись из-за травмы Собослои, Венгрия осталась без своей главной звезды. Но крепкие исполнители есть в каждой линии: вратарь Гулачи, центральный защитник Орбан, полузащитник Кляйнхайслер, моторный вингбек Ловренчич, рослый форвард А. Солои.

Ориентировочный состав сборной Венгрии. Фото «СЭ»

Венгрия: прогноз на Евро-2020

Группа F вполне могла бы считаться группой смерти, но, учитывая формат турнира — в плей-офф теперь можно попасть с 3-го места, — умрут, скорее всего, только венгры. Для них этот турнир — шанс показать своих звезд и, может быть, зацепить один сенсационный результат. А также насладиться атмосферой, ведь два матча из трех сборная Венгрии сыграет в Будапеште.

Евро-2020: расписание группы F