Севилья может принять матчи Евро-2020 вместо Бильбао
01:43
Вместо Бильбао матчи Евро-2020 может принять Севилья, сообщает Bild 8 апреля. Это связано с более строгими ограничениями из-за коронавируса в Стране Басков, чем в остальной Испании.
Испанская федерация футбола (RFEF) ранее заявила, что в Бильбао невозможно будет соблюдать нововведения правительства, которые позволили бы болельщикам присутствовать на стадионах на Евро этим летом.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии COVID-19.
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