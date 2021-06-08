Евро-2020, группа D: британское дерби и финалист ЧМ-2018

Продолжаем представлять участников чемпионата Европы. На очереди — группа D.

Сборная Англии

Место в рейтинге ФИФА — 4-е

Путь на Евро-2020 — 7 побед, 0 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 37-6

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Харри Кейн (12 голов)

Лучший результат в истории Евро — полуфинал (1968, 1996)

Главный тренер Англии

Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии с сентября 2016 года. Изначально он был исполняющим обязанности после скандальной отставки Сэма Эллардайса, но уже через четыре матча получил полноценный контракт. При нем англичане добрались до полуфинала на ЧМ-2018, попав в четверку лучших впервые с 1966 года. В первом розыгрыше Лиги наций Саутгейт с Англией занял 3-е место, а на Евро-2020 его команда попала с первой строчки в отборочной группе.

Главная звезда

Суммарная стоимость сборной Англии по версии Тransfermarkt превышает миллиард евро. Все игроки — состоявшиеся или будущие звезды. Но и в такой россыпи талантов все равно есть главный герой. Харри Кейн — лучший бомбардир, капитан и лидер сборной Англии. На ЧМ-2018 он стал лучшим снайпером турнира благодаря мячам в ворота Туниса и Панамы. Сейчас нападающему 27 лет, он стабильно кладет по 20+ мячей за сезон, но вот с титулами проблемы. От англичан ждут победы на турнире, а значит, Кейну придется забивать серьезным соперникам в плей-офф.

Состав сборной Англии.

Состав

Судя по тому, что Саутгейт включил в заявку на турнир четырех правых защитников, Англия будет играть в три центральных, одним из которых станет Уокер, — так было и на ЧМ-2018. Компанию ему составят Стоунс и Магуайр, в середине поля — Райс и Филлипс, за креатив отвечают Маунт и Фоден, голы забивает Кейн.

Ориентировочный состав сборной Англии.

Англия: прогноз на Евро-2020

Парням Саутгейта не простят вылет раньше полуфинала. Сборная Англии ни разу не выигрывала Евро, а побед на крупных турнирах не было с ЧМ-1966. Причем тогда англичане были хозяевами. При удачном стечении обстоятельств на Евро-2020 Англия проведет на «Уэмбли» 6 матчей из 7. Когда побеждать, если не сейчас?

Сборная Хорватии

Место в рейтинге ФИФА — 14-е

Путь на Евро-2020 — 5 побед, 2 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 17-7

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Бруно Петкович (4 гола)

Лучший результат в истории Евро — четвертьфинал (1996, 2008)

Главный тренер Хорватии

В 2017 году многих удивило появление на посту главного тренера хорватов Златко Далича, который до того работал в клубе из ОАЭ «Аль-Айн». Дальнейшее развитие событий вы знаете. Хорватия добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до финала ЧМ-2018 в России, а главная звезда команды Лука Модрич получил «Золотой мяч». В Лиге наций они не были так успешны. Постоянные противостояния с топ-сборными показали, что Хорватия все же слабее. Зато на Евро-2020 команда Далича вышла с первого места в своей группе.

Главная звезда

За три года с ЧМ-2018 состав хорватов сильно поменялся. Многие лидеры завершили международную карьеру в силу возраста, появилась молодежь вроде Николы Влашича из ЦСКА. Но полузащита осталась сильнейшей линией хорватов. Луке Модричу уже 35 лет, но он до сих пор капитан и мозг команды. Все так же важны для сборной победитель Лиги чемпионов Матео Ковачич и чемпион Италии Марцело Брозович. Во многом от этих людей будет зависеть выступление финалистов чемпионата мира-2018 на Евро-2020.

Состав сборной Хорватии.

Состав

Главная сила сборной Хорватии — это полузащита. Ковачич, Брозович, Модрич, Перишич, Влашич — главные звезды команды. В атаке есть Крамарич, выступающий в бундеслиге. В обороне все не так здорово, а главный персонаж там — любитель Украины Домагой Вида.

Ориентировочный состав сборной Хорватии.

Хорватия: прогноз на Евро-2020

Вылет после группового этапа будет расцениваться как провал. Хорваты должны занимать первое или второе место в группе и попадать в плей-офф. Скорее всего, 1/8 финала подопечные Далича тоже пройдут. А дальше всякое может быть.

Сборная Шотландии

Место в рейтинге ФИФА — 44-е

Путь на Евро-2020 — 5 побед, 0 ничьих, 5 поражений, разность мячей — 16-19

Плей-офф: Израиль — 0:0, по пенальти — 5:3, Сербия — 1:1, по пенальти — 5:4.

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Джон Макгинн (7 голов)

Лучший результат в истории Евро — групповой этап (1992, 1996)

Главный тренер Шотландии

Назначенный по ходу отборочного турнира к Евро-2020 Стив Кларк успешно справился с задачей выхода на турнир. Он не допустил осечек, подобных проигрышу Казахстану (0:3) при Алексе Маклише. Заняв третье место вслед за Россией и Бельгией, шотландцы с Кларком использовали свой шанс попасть на Евро-2020 через Лигу наций, добыв две победы в серии пенальти.

Главная звезда

Главная звезда сборной Шотландии — это пример трудолюбия. История попадания Энди Робертсона через низшие дивизионы шотландского футбола в «Ливерпуль» известна многим. С 2018 года он — капитан национальной команды. В сборной Робертсон часто действует ближе к чужим воротам, нежели в «Ливерпуле». В минувшем сезоне АПЛ левый защитник провел все 38 матчей. Неудивительно, что именно с таким работягой в роли капитана шотландцы впервые за 24 года попали на Евро.

Состав сборной Шотландии.

Состав

Опытнейший Маршалл — в воротах, Тирни, Хэнли и Хендри — в обороне, Робертсон и О'Доннелл — на флангах, Мактоминай и Макгрегор — в центре полузащиты, Фрэйзер и Макгинн — ближе к атаке, Адамс — в центре нападения. Именно такое сочетание игроков сборной Шотландии видится оптимальным.

Ориентировочный состав сборной Шотландии.

Шотландия: прогноз на Евро-2020

Шотландия дважды обыграла Чехию в Лиге наций прошлой осенью. Можно предположить, что эта команда по зубам подопечным Кларка. И все же чехи должны взять реванш. Шотландия останется на последнем месте в группе.

Сборная Чехии

Место в рейтинге ФИФА — 40-е

Путь на Евро-2020 — 5 побед, 0 ничьих, 3 поражения, разность мячей — 13-11

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Патрик Шик (4 гола)

Лучший результат в истории Евро — победа (1976)

Главный тренер Чехии

С октября 2018 года сборную Чехии возглавляет Ярослав Шилгавы. Под его руководством чехи вышли в дивизион А Лиги наций и отобрались на Евро-2020. В квалификации Чехия играла с будущими соперниками по группе в финальном турнире — англичанами. После поражения 0:5 на «Уэмбли» подопечные Шилгавы добыли домашнюю победу — 2:1 — и заняли второе место.

Главная звезда

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек удивил английских болельщиков в свой первый же сезон в АПЛ. Выступая на позиции опорного полузащитника, Соучек настрелял 10 голов и попал в число восьми номинантов на звание лучшего игрока сезона. Чех помог «Вест Хэму» впервые за пять лет пробиться в еврокубки. За сборную Соучек выступает так же успешно. Чего стоит хет-трик в ворота Эстонии (6:2) и появление на поле с капитанской повязкой против бельгийцев (1:1) в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022.

Состав сборной Чехии.

Состав

Игравшая вместе еще в «Славии» пара центральных хавбеков Соучек — Крал — самое звездное сочетание в составе Чехии. В атаке есть поигравший в Италии и Германии Шик, которому помогают Янкто, Дарида и Масопуст. Запомнился своими выступлениями за «Севилью» и вратарь Вацлик.

Ориентировочный состав сборной Чехии.

Чехия: прогноз на Евро-2020

В отборочных турнирах чехи уже показали свою состоятельность в матчах с топ-соперниками, поэтому ничья или победа с Хорватией и Англией вполне вероятны. В двух последних встречах в Лиге наций Чехия проиграла Шотландии — самое время брать реванш и надеяться на выход в плей-офф с 3-го места.

Евро-2020: расписание группы D

13 июня

16.00 Англия — Хорватия (Лондон)

14 июня

16.00 Шотландия — Чехия (Глазго)

18 июня

19.00 Хорватия — Чехия (Глазго)

22.00 Англия — Шотландия (Лондон)

22 июня

22.00 Чехия — Англия (Лондон)

22.00 Хорватия — Шотландия (Глазго)