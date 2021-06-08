Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Евро-2020, группа D: британское дерби и финалист ЧМ-2018

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 16:00
Харри Кейн, Никола Влашич, Энди Робертсон, Томаш Соучек. Ориентировочный состав сборной Англии. Ориентировочный состав сборной Хорватии. Ориентировочный состав сборной Шотландии. Ориентировочный состав сборной Чехии. Состав сборной Англии. Состав сборной Хорватии. Состав сборной Шотландии. Состав сборной Чехии.
Харри Кейн, Никола Влашич, Энди Робертсон, Томаш Соучек.
Теги:
Продолжаем представлять участников чемпионата Европы. На очереди — группа D.
Вид на &laquo;Уэмбли&raquo;: главный стадион Евро-2020.Евро-2020: гид по главному футбольному турниру года

Сборная Англии

Место в рейтинге ФИФА — 4-е

Путь на Евро-2020 — 7 побед, 0 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 37-6

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Харри Кейн (12 голов)

Лучший результат в истории Евро — полуфинал (1968, 1996)

Главный тренер Англии

Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии с сентября 2016 года. Изначально он был исполняющим обязанности после скандальной отставки Сэма Эллардайса, но уже через четыре матча получил полноценный контракт. При нем англичане добрались до полуфинала на ЧМ-2018, попав в четверку лучших впервые с 1966 года. В первом розыгрыше Лиги наций Саутгейт с Англией занял 3-е место, а на Евро-2020 его команда попала с первой строчки в отборочной группе.

Харри Кейн.Куда уйдет Кейн: «ПСЖ»? «МЮ»? «Ман Сити»?

Главная звезда

Суммарная стоимость сборной Англии по версии Тransfermarkt превышает миллиард евро. Все игроки — состоявшиеся или будущие звезды. Но и в такой россыпи талантов все равно есть главный герой. Харри Кейн — лучший бомбардир, капитан и лидер сборной Англии. На ЧМ-2018 он стал лучшим снайпером турнира благодаря мячам в ворота Туниса и Панамы. Сейчас нападающему 27 лет, он стабильно кладет по 20+ мячей за сезон, но вот с титулами проблемы. От англичан ждут победы на турнире, а значит, Кейну придется забивать серьезным соперникам в плей-офф.

Состав сборной Англии.
Состав сборной Англии.

Состав

Судя по тому, что Саутгейт включил в заявку на турнир четырех правых защитников, Англия будет играть в три центральных, одним из которых станет Уокер, — так было и на ЧМ-2018. Компанию ему составят Стоунс и Магуайр, в середине поля — Райс и Филлипс, за креатив отвечают Маунт и Фоден, голы забивает Кейн.

Ориентировочный состав сборной Англии.
Ориентировочный состав сборной Англии.

Англия: прогноз на Евро-2020

Парням Саутгейта не простят вылет раньше полуфинала. Сборная Англии ни разу не выигрывала Евро, а побед на крупных турнирах не было с ЧМ-1966. Причем тогда англичане были хозяевами. При удачном стечении обстоятельств на Евро-2020 Англия проведет на «Уэмбли» 6 матчей из 7. Когда побеждать, если не сейчас?

Марко Верратти, Хакан Чалханоглу, Гарет Бэйл, Гранит Джака.Евро-2020, группа A: расписание матчей, прогнозы, факты и составы сборных

Сборная Хорватии

Место в рейтинге ФИФА — 14-е

Путь на Евро-2020 — 5 побед, 2 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 17-7

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Бруно Петкович (4 гола)

Лучший результат в истории Евро — четвертьфинал (1996, 2008)

Главный тренер Хорватии

В 2017 году многих удивило появление на посту главного тренера хорватов Златко Далича, который до того работал в клубе из ОАЭ «Аль-Айн». Дальнейшее развитие событий вы знаете. Хорватия добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до финала ЧМ-2018 в России, а главная звезда команды Лука Модрич получил «Золотой мяч». В Лиге наций они не были так успешны. Постоянные противостояния с топ-сборными показали, что Хорватия все же слабее. Зато на Евро-2020 команда Далича вышла с первого места в своей группе.

Никола Влашич.«Голы «Спартаку» важнее мячей «Реалу». Интервью лучшего футболиста 2020 года Николы Влашича

Главная звезда

За три года с ЧМ-2018 состав хорватов сильно поменялся. Многие лидеры завершили международную карьеру в силу возраста, появилась молодежь вроде Николы Влашича из ЦСКА. Но полузащита осталась сильнейшей линией хорватов. Луке Модричу уже 35 лет, но он до сих пор капитан и мозг команды. Все так же важны для сборной победитель Лиги чемпионов Матео Ковачич и чемпион Италии Марцело Брозович. Во многом от этих людей будет зависеть выступление финалистов чемпионата мира-2018 на Евро-2020.

Состав сборной Хорватии.
Состав сборной Хорватии.

Состав

Главная сила сборной Хорватии — это полузащита. Ковачич, Брозович, Модрич, Перишич, Влашич — главные звезды команды. В атаке есть Крамарич, выступающий в бундеслиге. В обороне все не так здорово, а главный персонаж там — любитель Украины Домагой Вида.

Ориентировочный состав сборной Хорватии.
Ориентировочный состав сборной Хорватии.

Хорватия: прогноз на Евро-2020

Вылет после группового этапа будет расцениваться как провал. Хорваты должны занимать первое или второе место в группе и попадать в плей-офф. Скорее всего, 1/8 финала подопечные Далича тоже пройдут. А дальше всякое может быть.

Кристиан Эриксен, Артем Дзюба, Ромелу Лукаку, Теему Пукки.Евро-2020, группа В — с кем сыграет Россия: лидер рейтинга ФИФА и дебютант

Сборная Шотландии

Место в рейтинге ФИФА — 44-е

Путь на Евро-2020 — 5 побед, 0 ничьих, 5 поражений, разность мячей — 16-19

Плей-офф: Израиль — 0:0, по пенальти — 5:3, Сербия — 1:1, по пенальти — 5:4.

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Джон Макгинн (7 голов)

Лучший результат в истории Евро — групповой этап (1992, 1996)

Главный тренер Шотландии

Назначенный по ходу отборочного турнира к Евро-2020 Стив Кларк успешно справился с задачей выхода на турнир. Он не допустил осечек, подобных проигрышу Казахстану (0:3) при Алексе Маклише. Заняв третье место вслед за Россией и Бельгией, шотландцы с Кларком использовали свой шанс попасть на Евро-2020 через Лигу наций, добыв две победы в серии пенальти.

Карим Бензема обнимает партнеров по&nbsp;сборной Франции.Кто выиграет Евро-2020: Франция, Бельгия... или Россия?

Главная звезда

Главная звезда сборной Шотландии — это пример трудолюбия. История попадания Энди Робертсона через низшие дивизионы шотландского футбола в «Ливерпуль» известна многим. С 2018 года он — капитан национальной команды. В сборной Робертсон часто действует ближе к чужим воротам, нежели в «Ливерпуле». В минувшем сезоне АПЛ левый защитник провел все 38 матчей. Неудивительно, что именно с таким работягой в роли капитана шотландцы впервые за 24 года попали на Евро.

Состав сборной Шотландии.
Состав сборной Шотландии.

Состав

Опытнейший Маршалл — в воротах, Тирни, Хэнли и Хендри — в обороне, Робертсон и О'Доннелл — на флангах, Мактоминай и Макгрегор — в центре полузащиты, Фрэйзер и Макгинн — ближе к атаке, Адамс — в центре нападения. Именно такое сочетание игроков сборной Шотландии видится оптимальным.

Ориентировочный состав сборной Шотландии.
Ориентировочный состав сборной Шотландии.

Шотландия: прогноз на Евро-2020

Шотландия дважды обыграла Чехию в Лиге наций прошлой осенью. Можно предположить, что эта команда по зубам подопечным Кларка. И все же чехи должны взять реванш. Шотландия останется на последнем месте в группе.

Ориентировочный состав сборной Голландии.Евро-2020, группа С: Украина поборется за первый в истории выход в плей-офф с фаворитом и дебютантом

Сборная Чехии

Место в рейтинге ФИФА — 40-е

Путь на Евро-2020 — 5 побед, 0 ничьих, 3 поражения, разность мячей — 13-11

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Патрик Шик (4 гола)

Лучший результат в истории Евро — победа (1976)

Главный тренер Чехии

С октября 2018 года сборную Чехии возглавляет Ярослав Шилгавы. Под его руководством чехи вышли в дивизион А Лиги наций и отобрались на Евро-2020. В квалификации Чехия играла с будущими соперниками по группе в финальном турнире — англичанами. После поражения 0:5 на «Уэмбли» подопечные Шилгавы добыли домашнюю победу — 2:1 — и заняли второе место.

Алекс Крал.Крал уедет из РПЛ летом. «Спартаку» важно выбрать момент, чтобы выгодно продать чеха

Главная звезда

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек удивил английских болельщиков в свой первый же сезон в АПЛ. Выступая на позиции опорного полузащитника, Соучек настрелял 10 голов и попал в число восьми номинантов на звание лучшего игрока сезона. Чех помог «Вест Хэму» впервые за пять лет пробиться в еврокубки. За сборную Соучек выступает так же успешно. Чего стоит хет-трик в ворота Эстонии (6:2) и появление на поле с капитанской повязкой против бельгийцев (1:1) в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022.

Состав сборной Чехии.
Состав сборной Чехии.

Состав

Игравшая вместе еще в «Славии» пара центральных хавбеков Соучек — Крал — самое звездное сочетание в составе Чехии. В атаке есть поигравший в Италии и Германии Шик, которому помогают Янкто, Дарида и Масопуст. Запомнился своими выступлениями за «Севилью» и вратарь Вацлик.

Ориентировочный состав сборной Чехии.
Ориентировочный состав сборной Чехии.
Педри, Илья Забарный, Жереми Доку.10 потенциальных открытий Евро-2020: от нового Иньесты до украинского таланта

Чехия: прогноз на Евро-2020

В отборочных турнирах чехи уже показали свою состоятельность в матчах с топ-соперниками, поэтому ничья или победа с Хорватией и Англией вполне вероятны. В двух последних встречах в Лиге наций Чехия проиграла Шотландии — самое время брать реванш и надеяться на выход в плей-офф с 3-го места.

Евро-2020: расписание группы D

13 июня

16.00 Англия — Хорватия (Лондон)

14 июня

16.00 Шотландия — Чехия (Глазго)

18 июня

19.00 Хорватия — Чехия (Глазго)

22.00 Англия — Шотландия (Лондон)

22 июня

22.00 Чехия — Англия (Лондон)

22.00 Хорватия — Шотландия (Глазго)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Госдуме призвали не реагировать на провокации США в соцсетях по форме сборной Украины
Какие цветы принесут богатство и счастье в личной жизни
Президент Франции Макрон получил пощечину от мужчины на улице
Москвичку унесли на руках и изнасиловали на глазах у ее возлюбленного

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Леонид Александров все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры