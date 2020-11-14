Оцениваем шансы команд, отобравшихся в финальную часть турнира.

Определились все участники Евро-2020. Через Лигу наций на турнир пробились Северная Македония, Венгрия, Словакия и Шотландия. Окончательный состав групп выглядит так:

Группа A. Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B. Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C. Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D. Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E. Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F. Венгрия, Португалия, Франция, Германия

Au complet! Les 6 groupes et 24 pays de l'#EURO2020



Pour qui le ? le 11 juillet 2021 ?



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Hongrie ??

Mac?doine du Nord ??

et Slovaquie ?? derniers qualifi?s ce soir! pic.twitter.com/qNoWCONiyx — Nations League ?? (@EURO2020FR) November 12, 2020

Сетка плей-офф выглядит следующим образом:

Евро-2020: сетка плей-офф.

Кто — фаворит, а кто — аутсайдер предстоящего турнира? Рассказываем об участниках Евро-2020 и оцениваем их возможности.

Фавориты

Бельгия

Достаточно посмотреть на имена футболистов, чтобы понять, насколько сборной России не повезло оказаться в группе с таким соперником. Тибо Куртуа, спасающий «Реал» после ошибок центральных защитников. Кевин де Брейне, управляющий игрой «Манчестер Сити». Ромелу Лукаку, создающий мощь «Интера» в нападении.

Третье место на ЧМ-2018 было для Бельгии только началом. Результаты сопровождаются зрелищностью: команда Роберто Мартинеса играет в атакующий футбол. Еще бы — с такими-то футболистами!

Вероятность победы по версии «СЭ»: 80%

Франция

Пожалуй, трехцветные — главный фаворит турнира наряду с Бельгией. Главный тренер действующих чемпионов мира Дидье Дешам способен вдохновить даже тех игроков, у которых не все в порядке в клубах. Пример — Антуан Гризманн, страдающий в «Барселоне», но окрыленный в национальной команде.

Не получится у статусных игроков — не беда! Есть крутая молодежь. Чего только стоит 18-летний Эдуардо Камавинга.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 80%

Германия

После неудачи на ЧМ-2018 тренер остался тот же: доверие к Йоахиму Леву безгранично. Состав же обновлен.

Мануэль Нойер и Тони Кроос широкой публике известны давно. А вот Кай Хаверц или Тимо Вернер, зажигавшие в минувшем розыгрыше бундеслиги, представляют то самое поколение, которому предстоит вернуть сборной Германии величие.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 50%

Англия

Талантливое поколение, от которого ожидают не меньше, чем от команды времен Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда. Ожидания начали оправдываться уже на ЧМ-2018, когда англичане заняли четвертое место.

Системный тренер — Гарет Саутгейт. Игроки, представляющие топ-клубы: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д). Что еще нужно для успеха?

Вероятность победы по версии «СЭ»: 40%

Испания

Одна из самых нелепых историй на ЧМ-2018. Уволенный за договоренность с «Реалом» Хулен Лопетеги, временщик Фернандо Йерро и провал в 1/8 финала в матче с Россией.

Кажется, все наладилось. Команду тренирует Луис Энрике, завоевавший множество титулов с «Барселоной». Традиционно сильный состав. Есть опытные футболисты вроде Серхио Рамоса, и есть молодые таланты, как Серхио Регилон и Микель Оярсабаль.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 40%

Италия

«Скуадра адзурра» позорно пролетела мимо чемпионата мира-2018. Спасать статус сборной был призван Роберто Манчини. Получилось лучше, чем в «Зените».

Италия уверенно вышла на Евро-2020 — пусть и из не самой сложной группы. Во-вторых, она успешно пережила смену поколений. Молодых талантов в команде Манчини достаточно: от голкипера Джанлуиджи Доннаруммы до нападающего Федерико Кьезы.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 40%

Португалия

Португалия — это не только Криштиану Роналду, продолжающий демонстрировать высокий уровень и в 35 лет. В этой команде выступают адаптировавшийся в «Атлетико» Жоау Феликс, зажигающий в «Ливерпуле» Диогу Жота, конкурент Дениса Черышева за место в старте «Валенсии» Гонсалу Гедеш.

Нападение — огненное. Да и титулы есть. Португальцы — действующие чемпионы Европы и победители первого розыгрыша Лиги наций. Значит, поборются и на Евро-2020.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 30%

Евро-2020: состав групп. Фото «СЭ»

Середняки

Голландия

История, схожая с итальянской. Сначала голландцы не попали на Евро-2016, затем — на ЧМ-2018.

Был и свой спаситель — Роналд Куман. При нем голландцы вышли на Евро-2020 и дошли до финала Лиги наций. Вот только теперь Куман в «Барселоне», а оранжевыми руководит Франк де Бур. И результаты пока настораживают — взять хотя бы нулевую ничью в октябрьском матче с Боснией.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 10%

Россия

С одной стороны, система Станислава Черчесова понятна: прессинг, длинные забросы на Артема Дзюбу, гибкость в случае с более статусными соперниками. С другой, есть проблемы с кадрами. Это касается центра обороны и позиции форварда. Вряд ли 32-летний Дзюба будет проводить по 90 минут в каждом матче.

Кроме того, соперники по группе очень серьезные. Это касается не только Бельгии, но и Дании, располагающей хорошим подбором игроков.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 10%

Украина

Сборная, близкая к фаворитам турнира. Дело даже не в звездах вроде Александра Зинченко («Манчестер Сити») или Руслана Малиновского («Аталанта»), а в характере. Он — в победе над Испанией в Лиге наций или в упорной борьбе с Германией в том же турнире.

Украина уже привыкла играть с мощными соперниками что в товарищеских матчах, что в Лиге наций А. Значит, имеет соответствующий опыт. Как плачевный (1:7 от Франции), так и победный (уже упомянутый матч с Испанией).

Вероятность победы по версии «СЭ»: 10%

Хорватия

Действующий вице-чемпион мира. Наверное, Хорватию могла бы ждать участь Сербии: много талантов, но разрозненных. Однако главный тренер Златко Далич сумел построить команду.

Звезд у него много: Лука Модрич, Иван Перишич. Еще больше — перспективной молодежи типа Николы Влашича или Марио Пашалича. Особенно интересной будет битва с Англией в группе.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 10%

Дания

В каждой линии у датчан есть сильный игрок. Вратарь — Каспер Шмайхель («Лестер»), защитник — Андреас Кристенсен («Челси»), полузащитник — Кристиан Эриксен («Интер»), нападающий — Юссуф Поульсен («Лейпциг»).

Если придать этим талантам системность (а у Каспера Юльманна это получается), то такая Дания поборется с Россией за второе место в группе.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Польша

Одно имя в составе этой сборной заставляет содрогаться всю футбольную Европу. Это — Роберт Левандовски, нападающий «Баварии», действующий победитель Лиги чемпионов и бомбардир, отлично реализующий моменты.

Отдать ему пас под удар не проблема для хавбека «Локомотива» Гжегожа Крыховяка или полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски. А в обороне выручит Войчех Щенсны — основной вратарь «Ювентуса».

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Турция

Команда у Шенола Гюнеша интересная. Как с тактической точки зрения — периоды глубокой обороны чередуются у нее с агрессией, — так и с учетом подбора футболистов. Есть Дженгиз Юндер, добавляющий команде скорости. Есть Дженк Тосун, на которого можно играть длинно.

Турция — крепкий коллектив, делающий ставку на командную игру, иногда озаряемую техникой индивидуальностей.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Швейцария

Добротный коллектив, в котором есть свои таланты. Например, Мануэль Аканджи из «Боруссии» Д или Гранит Джака из «Арсенала».

Швейцарцы выступают в дивизионе А Лиги наций, где иногда удачно играют с сильнейшими соперниками. Пример тому — два недавних матча с Германией, которые завершились вничью.

Швейцария и Турция — основные претенденты на второе место в группе А.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Швеция

Очень крепкий коллектив с неприятной тактикой и перспективными именами, к примеру Александром Исаком из «Реал Сосьедад» и Джорданом Ларссоном из «Спартака». Российский след — и в клубной связке. Маркус Берг, Виктор Классон и Кристофер Олссон — футболисты «Краснодара», привыкшие комбинировать в составе «быков».

Видимо, будет бороться с Польшей за второе место в группе.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Чехия

Подбор игроков — хороший. Есть Патрик Шик из «Байера», Томаш Соучек из «Вест Хэма», Алекс Крал из «Спартака». А вот группа так себе. С Англией и Хорватией, попавшими в первую четверку по итогам ЧМ-2018. К соперникам такого уровня она может оказаться неготовой.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 3%

Аутсайдеры

Австрия

Один Давид Алаба Австрию не спасет. Впрочем, могут быть и сюрпризы. Вспомните, как австрийские команды прессинговали российские в еврокубках. Почему бы не распространить это на сборную?

Вот только группа не очень: здесь и рвущаяся доказать свою состоятельность Голландия, и окрыленная Андреем Шевченко Украина.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

Уэльс

Да, у валлийцев есть Гарет Бэйл, пытающийся спасти карьеру в «Тоттенхэме». А еще — главный тренер Райан Гиггз, недавно угодивший в очередной скандал. Его подозревают в нападении на девушку.

Такие истории мимо сборной не пройдут, а скажутся на ее выступлениях негативным образом.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

Венгрия

В решающем матче за выход на Евро-2020 венгры победили Исландию. Победный гол забил Доминик Собослои — главная ударная сила команды, к которому уже проявляет интерес «Реал». В воротах у Венгрии тоже звезда — Петер Гулачи, представляющий «Лейпциг».

Венгры попали в самую страшную группу — вместе с Португалией, Францией и Германией. Они явно будут чужими на празднике европейских грандов.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0%

Северная Македония

Дебютант чемпионатов Европы во главе с национальным героем — форвардом Гораном Пандевым. 37-летний нападающий забил единственный гол в ворота Грузии в решающем матче.

Кажется, для Македонии будет одна задача — получить удовольствие. На что-то большее эта сборная вряд ли может претендовать.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0%

Словакия

Состав у словаков приличный: Милан Шкриньяр («Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»), Мартин Шкртел («Истанбул»).

А вот группа — убойная. Испания, Швеция, Польша — все это представители дивизиона А Лиги наций, которые разыграют между собой путевки в плей-офф.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0%

Финляндия

Один из главных аутсайдеров Евро-2020, несмотря на пару неплохих игроков в составе — голкипера «Байера» Лукаса Храдецки и форварда «Норвича» Теему Пукки.

России точно надо брать очки в игре с финнами: они могут оказаться решающими.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0%

Шотландия

Нервный выход на Евро-2020 благодаря успешной серии пенальти, в которой были повержены сербы. Мотивации у шотландцев хватает, ведь их страна — в числе хозяек турнира. Помогут ли родные стены? Вряд ли. Пусть в составе команды и есть такие футболисты, как Эндрю Робертсон из «Ливерпуля».

Англия, Хорватия и Чехия, с которыми шотландцы попали в одну группу, явно сильнее.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0%

Очень хотелось бы, чтобы Евро-2020 состоялся. Неважно как: при пустых трибунах, в «пузыре», подобном НХЛ, с постоянной ротацией в составе команд из-за тестирования на коронавирус.

Главное — играть.