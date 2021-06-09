Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России.

Евро-2020 (чемпионат Европы по футболу) стартует в пятницу, 11 июня. Игры группового турнира пройдут с участием 24 команд в 11 европейских городах: Амстердаме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье.

Арена в Санкт-Петербурге примет две игры сборной России (против Бельгии 12 июня и Финляндии 16-го), а также еще четыре матча группового турнира плюс одну встречу четвертьфинала Евро-2020.

Россия сыграет в группе В против таких команд, как Бельгия, Финляндия и Дания. Расписание матчей сборной России и всех игр чемпионата Европы-2020 можно посмотреть на нашем сайте.

Где смотреть матчи чемпионата Европы-2020?

Из-за пандемии чемпионат Европы был перенесен с 2020 на 2021 год. Однако победить вирус окончательно не удалось, и все игры турнира пройдут с ограничениями по количеству болельщиков на трибунах.

Поэтому большая часть зрителей турнира останутся дома и смогут посмотреть все матчи Евро абсолютно бесплатно.

В России матчи чемпионата будут транслировать ежедневно три телеканала: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ».

ТВ трансляции Евро-2020: какие каналы покажут матчи

Главные матчи турнира в прямом эфире покажет «Первый канал». Важная информация для российских болельщиков: «Первый» также покажет две игры нашей сборной против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Матч сборной России против Бельгии 12 июня покажет телеканал «Россия 1». Всего в прямом эфире будет показано по 17 матчей на каждом телеканале, все повторы матчей Евро-2020 можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Трансляции всех матчей чемпионата Европы по футболу-2020. Фото «СЭ»

Трансляции всех матчей чемпионата Европы по футболу-2020:

11 июня, пятница

Группа A: Италия — Турция (Первый канал, 21.35)

12 июня, суббота

Группа A: Уэльс — Швейцария («Матч ТВ», 16.00)

Группа В: Дания — Финляндия («Матч ТВ», 19.00)

Группа В: Бельгия — Россия («Россия 1», 22.00)

13 июня, воскресенье

Группа D: Англия — Хорватия («Россия 1», 16.00)

Группа С: Австрия — Македония («Матч ТВ», 19.00)

Группа С: Нидерланды — Украина (Первый канал, 22.00)

14 июня, понедельник

Группа D: Шотландия — Чехия («Матч ТВ», 16.00)

Группа Е: Польша — Словакия («Матч ТВ», 19.00)

Группа Е: Испания — Швеция (Первый канал, 22.00)

15 июня, вторник

Группа F: Венгрия — Португалия («Матч ТВ», 19.00)

Группа F: Франция — Германия (Первый канал, 22.00)

16 июня, среда

Группа В: Финляндия — Россия (Первый канал, 16.00)

Группа А: Турция — Уэльс («Матч ТВ», 19.00)

Группа А: Италия — Швейцария («Россия 1», 22.00)

17 июня, четверг

Группа С: Украина — Македония («Матч ТВ», 16.00)

Группа В: Дания — Бельгия («Россия 1», 19.00)

Группа С: Нидерланды — Австрия («Матч ТВ», 22.00)

18 июня, пятница

Группа Е: Швеция — Словакия («Матч ТВ», 16.00)

Группа D: Хорватия — Чехия («Россия 1», 19.00)

Группа D: Англия — Шотландия («Первый канал», 22.00)

19 июня, суббота

Группа F: Венгрия — Франция («Россия 1», 16.00)

Группа F: Португалия — Германия (Первый канал, 19.00)

Группа Е: Испания — Польша (Первый канал, 22.00)

20 июня, воскресенье

Группа А: Италия — Уэльс («Россия 1», 19.00)

Группа А: Швейцария — Турция («Матч ТВ», 19.00)

21 июня, понедельник

Группа В: Россия — Дания (Первый канал, 22.00)

Группа В: Финляндия — Бельгия («Матч ТВ», 22.00)

22 июня, вторник

Группа D: Чехия — Англия (Первый канал, 22.00)

23 июня, среда

Группа Е: Словакия — Испания («Матч ТВ», 19.00).

Группа F: Германия — Венгрия («Матч ТВ», 22.00).

Турнирные таблицы чемпионата Европы-2020

Онлайн-трансляция матчей Евро-2021

Помимо трансляций на главных каналах страны все матчи чемпионата Европы можно посмотреть на официальных сайтах. В приложении «Матч ТВ» и на сайте Sportbox.ru можно будет увидеть все игры, которые транслирует канал.

Также игры Евро-2020 можно посмотреть на официальном сайте 1tv.ru. Онлайн-трансляции отлично подойдут для совместного просмотра нескольких матчей одновременно.

Фан-зоны чемпионата Европы по футболу

Для тех, кто соскучился по атмосфере больших футбольных турниров, будут организованы фан-зоны для просмотра матчей на больших экранах с возможностью поесть и посетить различные мероприятия до и после игр.

Отметим, что в Москве будет всего одна фан-зона, в то время как в Санкт-Петербурге, который всего примет семь матчей Евро, болельщики смогут отдохнуть на двух подготовленных площадках.

Москва

Фан-зона будет расположена на стадионе «Лужники», площадка будет открыта весь период проведения турнира. Из-за пандемии количество мест будет ограничено.

Для начала нужно пройти онлайн-регистрацию на сайте euro2020.moscow.sport и получить билет. Болельщик сможет приобрести всего один билет на один игровой день и вместе с документом, удостоверяющим его личность, продемонстрировать на входе.

Санкт-Петербург

Первая фан-зона расположена на Конюшенной площади и будет работать с 11 июня по 11 июля, на протяжении всего турнира.

Вторая фан-зона будет на Дворцовой площади, и болельщики смогут посетить площадку бесплатно. Однако сюда зрители смогут попасть только со стадии 1/8 финала чемпионата Европы.