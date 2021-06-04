Евро-2020, группа A: расписание матчей, прогнозы, факты и составы сборных

Продолжаем представлять участников чемпионата Европы. На очереди — группа А.

Сборная Турции

Место в рейтинге ФИФА — 29-е

Путь на Евро-2020 — 7 побед, 2 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 18-3

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Дженк Тосун (5 голов)

Лучший результат в истории Евро — полуфинал (2008)

Тренер сборной Турции

Шенол Гюнеш — без лишней скромности легенда турецкого футбола. В 2002 году он привел сборную Турции к ее главному достижению в истории — бронзе чемпионата мира. По ходу того турнира турки обыграли сразу две сборные-хозяйки — Японию (1:0) в 1/8 финала и Южную Корею (3:2) Гуса Хиддинка в матче за 3-е место. На Евро-2020 69-летний Гюнеш везет команду с уже с новым поколением турецких звезд.

Главная звезда

В каждой линии у сборной Турции есть сильные по европейским меркам футболисты, но один выделяется на фоне остальных. Хакан Чалханоглу — мозг турецкой атаки. В отборе на Евро-2020 он пропустил одну игру. Сейчас Чалханоглу в отличной форме как в сборной, так и в клубе. В минувшем сезоне в 43 матчах за «Милан» полузащитник забил 9 мячей и отдал 12 голевых передач. В мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 Чалханоглу забил два мяча и сделал три ассиста в двух играх. На Евро-2020 лидер сборной Турции должен продолжить феерию.

Состав

Сборная Турции.

В центре обороны турецкой сборной — связка Чаглара Сеюнджу из «Лестера» и Мериха Демирала из «Ювентуса», в центре поля изобретательный Хакан Чалханоглу, а в центре нападения один из главных героев минувшего чемпионата Франции Бурак Йылмаз. Оптимальный состав сборной Турции впечатляет по именам.

Сборная Турции.

Турция: прогноз на Евро-2020

В ровной группе А Турция будет претендовать на выход в плей-офф. В последние годы команда Гюнеша показала, что может на равных играть с лучшими сборными мира. Поэтому турки могут замахнуться даже на первое место в группе. Но более реальным выглядит вариант борьбы за второе место со Швейцарией, где все решится в очной встрече в последнем туре.

Сборная Италии

Место в рейтинге ФИФА — 7-е

Путь на Евро-2020 — 10 побед, 0 ничьих, 0 поражений, разность мячей — 37-4

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Андреа Белотти (5 голов)

Лучший результат в истории Евро — победа (1968), 2-е место (2000, 2012)

Тренер сборной Италии

После провала в отборочном цикле к ЧМ-2018 итальянцев возглавил Роберто Манчини. С бывшим тренером «Зенита» «Скуадра адзурра» потерпела всего два поражения — в товарищеской игре с Францией (1:3) и во встрече с Португалией (0:1) в Лиге наций в 2018 году. С тех пор итальянцы не проигрывают на протяжении 26 матчей подряд. Манчини уже побил достижение Марчело Липпи, который с 2004 по 2006 не знал поражений на протяжении 25 матчей. В середине 30-х годов прошлого века Италия под руководством Витторио Поцци не проигрывала 30 матчей кряду. Для нового рекорда «Скуадре адзурре» нужно дойти без поражений до 1/4 финала Евро-2020 — вполне достижимый результат.

Главная звезда

Как и полагается одному из фаворитов турнира, итальянцы подошли к Евро-2020 с лидерами в каждой линии: вратарь — Джанлуиджи Доннарумма, вечные защитники — Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, полузащитник — Никола Барелла, нападающий — Федерико Кьеза. Но даже в такой сильной команде есть человек, от игры которого будет зависеть очень много. Речь о ключевом футболисте «ПСЖ» — Марко Верратти. Он умеет на поле все — как в обороне, так и в атаке. Если Верратти не будет психовать на Евро-2020, как с ним это часто бывает в клубе, и не нахватает ненужных карточек, то у итальянцев будут все шансы на победу в турнире.

Состав

Сборная Италии.

Говорят, что в этом поколении итальянцев нет больших звезд, но яркие игроки есть в каждой линии. Доннарумма в воротах, легендарная пара из «Ювентуса» — Кьеллини и Бонуччи — в центре обороны, победитель Лиги чемпионов Жоржиньо, компанию которому составляют Верратти и, возможно, лучший полузащитник серии А Барелла, новый лидер «Юве» — Кьеза — в атаке. Оптимальный состав сборной Италии смотрится весьма внушительно.

Сборная Италии.

Италия: прогноз на Евро-2020

На прошлый крупный турнир — ЧМ-2018 — Италия не смогла квалифицироваться, поэтому им нужно реабилитироваться в глазах болельщиков. Даже в такой ровной группе они не должны испытать проблем с выходом в 1/8 финала с первого места, а вот в плей-офф начнутся настоящие испытания. Неплохим результатом для сборной Италии будет выход в полуфинал Евро-2020.

Сборная Уэльса

Место в рейтинге ФИФА — 17-е

Путь на Евро-2020 — 4 победы, 2 ничьих, 2 поражения, разность мячей — 10-6

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Гарет Бэйл, Аарон Рэмси, Киффер Мур (по 2 гола)

Лучший результат в истории Евро — полуфинал (2016)

Тренер сборной Уэльса

В ноябре 2020 года главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза отстранили от работы из-за обвинений в нападении на девушку с причинением телесных повреждений. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» свою вину не признал, но это не помогло ему сохранить свой пост. Пока идут разбирательства, обязанности главного тренера исполняет помощник Гиггза — Роберт Пейдж. При нем валлийцы одержали две победы в двух матчах Лиги наций, благодаря чему поднялись в дивизион А. На старте отборочного цикла ЧМ-2022 Уэльс проиграл Бельгии (1:3) и победил Чехию (1:0). Пейдж повезет команду на Евро-2020, а Гиггз будет его консультировать.

Главная звезда

У валлийцев подросло отличное молодое поколение, однако лидеры остаются прежними. Игра сборной Уэльса все еще зависит от Аарона Рэмси и Гарета Бэйла. Оба провели не лучшие клубные сезоны в «Ювентусе» и «Тоттенхэме» соответственно, но у валлийских болельщиков есть надежда на преображение ветеранов в футболке сборной — раньше такое происходило регулярно. На Евро-2020 оба были в отличной форме, Уэльс сенсационно дошел до полуфинала, а Рэмси даже попал в сборную турнира по версии УЕФА.

Состав

Сборная Уэльса.

Два человека из «Тоттенхэма» — Бен Дэвис и Джо Родон — отвечают за надежность в защите, Рэмси — главный мозг в центре поля, играющий рядом с ним Ампаду работает на оборону, быстрые Дэн Джеймс и Бэйл стараются что-то придумать в атаке. Перед стартом турнира оптимальное сочетание игроков сборной Уэльса выглядит так.

Сборная Уэльса.

Уэльс: прогноз на Евро-2020

Четыре года назад валлийцы пробились в полуфинал, но сейчас повторение такого успеха маловероятно. Соперники по группе сильные и ровные, а Уэльс играет, по сути, без главного тренера. Перед началом турнира сборная выглядит слабейшей командой в квартете А, хотя, конечно, есть надежда выйти в плей-офф с третьего места.

Сборная Швейцарии

Место в рейтинге ФИФА — 13-е

Путь на Евро-2020 — 5 побед, 2 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 19-6

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Седрик Иттен (3 гола)

Лучший результат в истории Евро — 1/8 финала (2008)

Главный тренер Швейцарии

Владимир Петкович возглавил сборную Швейцарии после чемпионата мира-2014. При балканском специалисте команда стабильно выходит в плей-офф крупных турниров. Даже в дивизионе А Лиги наций-2019 швейцарцы пробились в полуфинал, заняв итоговое 4-е место на турнире. На Евро-2020 Петкович вывел сборную Швейцарии с первого места в группе.

Главная звезда

Сборная Швейцарии — очень крепкая средняя команда без ярко выраженных лидеров. Достаточно упомянуть, что лучшим бомбардиром в отборе стал сыгравший всего в двух матчах полузащитник «Рейнджерс» Седрик Иттен, который в итоге не попал в итоговую заявку на турнир.

Выделить стоит ветеранов — вратаря Яна Зоммера, полузащитников Джердана Шачири и Гранита Джаку. Эта троица в сборной уже около 10 лет, за их плечами опыт игры на крупных турнирах, и именно они ближе всего к статусу главных звезд.

Состав

Сборная Швейцарии.

В воротах — опытный Зоммер, трио защитников — чаще всего это Родригес, Аканджи и Эльведи, быстрые фланги (слева играет экс-футболист ЦСКА Стивен Цубер), бронебойный центр полузащиты с Джакой и Фройлером, а в атаке — надежда на креатив Шачири и талант Эмболо.

Сборная Швейцарии.

Швейцария: прогноз на Евро-2020

Швейцария и Турция по всем раскладам должны разыграть вторую гарантированную путевку в плей-офф в очной встрече в последнем туре. За швейцарцев опыт, а таланта немного больше у турок. Скорее всего, команда Владимира Петковича в очередной раз выйдет в 1/8 финала большого турнира и вылетит на этой стадии.

Евро-2020: расписание группы А

11 июня

22.00 Турция — Италия (Рим)

12 июня

16.00 Уэльс — Швейцария (Баку)

16 июня

19.00 Турция — Уэльс (Баку)

22.00 Италия — Швейцария (Рим)

20 июня

19.00 Италия — Уэльс (Рим)

19.00 Швейцария — Турция (Баку)