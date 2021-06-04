Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Евро-2020, группа A: расписание матчей, прогнозы, факты и составы сборных

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 21:30
Марко Верратти, Хакан Чалханоглу, Гарет Бэйл, Гранит Джака. Сборная Италии. Сборная Турции. Сборная Уэльса. Сборная Швейцарии. Сборная Турции. Сборная Италии. Сборная Уэльса. Сборная Швейцарии.
Марко Верратти, Хакан Чалханоглу, Гарет Бэйл, Гранит Джака.
Теги:
Продолжаем представлять участников чемпионата Европы. На очереди — группа А.

Сборная Турции

Место в рейтинге ФИФА — 29-е
Путь на Евро-2020 — 7 побед, 2 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 18-3
Лучший бомбардир в отборочном турнире — Дженк Тосун (5 голов)
Лучший результат в истории Евро — полуфинал (2008)

Тренер сборной Турции

Шенол Гюнеш — без лишней скромности легенда турецкого футбола. В 2002 году он привел сборную Турции к ее главному достижению в истории — бронзе чемпионата мира. По ходу того турнира турки обыграли сразу две сборные-хозяйки — Японию (1:0) в 1/8 финала и Южную Корею (3:2) Гуса Хиддинка в матче за 3-е место. На Евро-2020 69-летний Гюнеш везет команду с уже с новым поколением турецких звезд.

Публикация от Hakan C?alhanoglu ??? (@hakancalhanoglu)

Главная звезда

В каждой линии у сборной Турции есть сильные по европейским меркам футболисты, но один выделяется на фоне остальных. Хакан Чалханоглу — мозг турецкой атаки. В отборе на Евро-2020 он пропустил одну игру. Сейчас Чалханоглу в отличной форме как в сборной, так и в клубе. В минувшем сезоне в 43 матчах за «Милан» полузащитник забил 9 мячей и отдал 12 голевых передач. В мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 Чалханоглу забил два мяча и сделал три ассиста в двух играх. На Евро-2020 лидер сборной Турции должен продолжить феерию.

Состав

Сборная Турции.
Сборная Турции.

В центре обороны турецкой сборной — связка Чаглара Сеюнджу из «Лестера» и Мериха Демирала из «Ювентуса», в центре поля изобретательный Хакан Чалханоглу, а в центре нападения один из главных героев минувшего чемпионата Франции Бурак Йылмаз. Оптимальный состав сборной Турции впечатляет по именам.

Сборная Турции.
Сборная Турции.

Турция: прогноз на Евро-2020

В ровной группе А Турция будет претендовать на выход в плей-офф. В последние годы команда Гюнеша показала, что может на равных играть с лучшими сборными мира. Поэтому турки могут замахнуться даже на первое место в группе. Но более реальным выглядит вариант борьбы за второе место со Швейцарией, где все решится в очной встрече в последнем туре.

Сборная Италии

Место в рейтинге ФИФА — 7-е
Путь на Евро-2020 — 10 побед, 0 ничьих, 0 поражений, разность мячей — 37-4
Лучший бомбардир в отборочном турнире — Андреа Белотти (5 голов)
Лучший результат в истории Евро — победа (1968), 2-е место (2000, 2012)

Тренер сборной Италии

После провала в отборочном цикле к ЧМ-2018 итальянцев возглавил Роберто Манчини. С бывшим тренером «Зенита» «Скуадра адзурра» потерпела всего два поражения — в товарищеской игре с Францией (1:3) и во встрече с Португалией (0:1) в Лиге наций в 2018 году. С тех пор итальянцы не проигрывают на протяжении 26 матчей подряд. Манчини уже побил достижение Марчело Липпи, который с 2004 по 2006 не знал поражений на протяжении 25 матчей. В середине 30-х годов прошлого века Италия под руководством Витторио Поцци не проигрывала 30 матчей кряду. Для нового рекорда «Скуадре адзурре» нужно дойти без поражений до 1/4 финала Евро-2020 — вполне достижимый результат.

Главная звезда

Как и полагается одному из фаворитов турнира, итальянцы подошли к Евро-2020 с лидерами в каждой линии: вратарь — Джанлуиджи Доннарумма, вечные защитники — Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, полузащитник — Никола Барелла, нападающий — Федерико Кьеза. Но даже в такой сильной команде есть человек, от игры которого будет зависеть очень много. Речь о ключевом футболисте «ПСЖ» — Марко Верратти. Он умеет на поле все — как в обороне, так и в атаке. Если Верратти не будет психовать на Евро-2020, как с ним это часто бывает в клубе, и не нахватает ненужных карточек, то у итальянцев будут все шансы на победу в турнире.

Состав

Сборная Италии.
Сборная Италии.

Говорят, что в этом поколении итальянцев нет больших звезд, но яркие игроки есть в каждой линии. Доннарумма в воротах, легендарная пара из «Ювентуса» — Кьеллини и Бонуччи — в центре обороны, победитель Лиги чемпионов Жоржиньо, компанию которому составляют Верратти и, возможно, лучший полузащитник серии А Барелла, новый лидер «Юве» — Кьеза — в атаке. Оптимальный состав сборной Италии смотрится весьма внушительно.

Сборная Италии.
Сборная Италии.

Италия: прогноз на Евро-2020

На прошлый крупный турнир — ЧМ-2018 — Италия не смогла квалифицироваться, поэтому им нужно реабилитироваться в глазах болельщиков. Даже в такой ровной группе они не должны испытать проблем с выходом в 1/8 финала с первого места, а вот в плей-офф начнутся настоящие испытания. Неплохим результатом для сборной Италии будет выход в полуфинал Евро-2020.

Сборная Уэльса

Место в рейтинге ФИФА — 17-е
Путь на Евро-2020 — 4 победы, 2 ничьих, 2 поражения, разность мячей — 10-6
Лучший бомбардир в отборочном турнире — Гарет Бэйл, Аарон Рэмси, Киффер Мур (по 2 гола)
Лучший результат в истории Евро — полуфинал (2016)

Тренер сборной Уэльса

В ноябре 2020 года главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза отстранили от работы из-за обвинений в нападении на девушку с причинением телесных повреждений. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» свою вину не признал, но это не помогло ему сохранить свой пост. Пока идут разбирательства, обязанности главного тренера исполняет помощник Гиггза — Роберт Пейдж. При нем валлийцы одержали две победы в двух матчах Лиги наций, благодаря чему поднялись в дивизион А. На старте отборочного цикла ЧМ-2022 Уэльс проиграл Бельгии (1:3) и победил Чехию (1:0). Пейдж повезет команду на Евро-2020, а Гиггз будет его консультировать.

Главная звезда

У валлийцев подросло отличное молодое поколение, однако лидеры остаются прежними. Игра сборной Уэльса все еще зависит от Аарона Рэмси и Гарета Бэйла. Оба провели не лучшие клубные сезоны в «Ювентусе» и «Тоттенхэме» соответственно, но у валлийских болельщиков есть надежда на преображение ветеранов в футболке сборной — раньше такое происходило регулярно. На Евро-2020 оба были в отличной форме, Уэльс сенсационно дошел до полуфинала, а Рэмси даже попал в сборную турнира по версии УЕФА.

Состав

Сборная Уэльса.
Сборная Уэльса.

Два человека из «Тоттенхэма» — Бен Дэвис и Джо Родон — отвечают за надежность в защите, Рэмси — главный мозг в центре поля, играющий рядом с ним Ампаду работает на оборону, быстрые Дэн Джеймс и Бэйл стараются что-то придумать в атаке. Перед стартом турнира оптимальное сочетание игроков сборной Уэльса выглядит так.

Сборная Уэльса.
Сборная Уэльса.

Уэльс: прогноз на Евро-2020

Четыре года назад валлийцы пробились в полуфинал, но сейчас повторение такого успеха маловероятно. Соперники по группе сильные и ровные, а Уэльс играет, по сути, без главного тренера. Перед началом турнира сборная выглядит слабейшей командой в квартете А, хотя, конечно, есть надежда выйти в плей-офф с третьего места.

Сборная Швейцарии

Место в рейтинге ФИФА — 13-е
Путь на Евро-2020 — 5 побед, 2 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 19-6
Лучший бомбардир в отборочном турнире — Седрик Иттен (3 гола)
Лучший результат в истории Евро — 1/8 финала (2008)

Главный тренер Швейцарии

Владимир Петкович возглавил сборную Швейцарии после чемпионата мира-2014. При балканском специалисте команда стабильно выходит в плей-офф крупных турниров. Даже в дивизионе А Лиги наций-2019 швейцарцы пробились в полуфинал, заняв итоговое 4-е место на турнире. На Евро-2020 Петкович вывел сборную Швейцарии с первого места в группе.

Главная звезда

Сборная Швейцарии — очень крепкая средняя команда без ярко выраженных лидеров. Достаточно упомянуть, что лучшим бомбардиром в отборе стал сыгравший всего в двух матчах полузащитник «Рейнджерс» Седрик Иттен, который в итоге не попал в итоговую заявку на турнир.

Выделить стоит ветеранов — вратаря Яна Зоммера, полузащитников Джердана Шачири и Гранита Джаку. Эта троица в сборной уже около 10 лет, за их плечами опыт игры на крупных турнирах, и именно они ближе всего к статусу главных звезд.

Состав

Сборная Швейцарии.
Сборная Швейцарии.

В воротах — опытный Зоммер, трио защитников — чаще всего это Родригес, Аканджи и Эльведи, быстрые фланги (слева играет экс-футболист ЦСКА Стивен Цубер), бронебойный центр полузащиты с Джакой и Фройлером, а в атаке — надежда на креатив Шачири и талант Эмболо.

Сборная Швейцарии.
Сборная Швейцарии.

Швейцария: прогноз на Евро-2020

Швейцария и Турция по всем раскладам должны разыграть вторую гарантированную путевку в плей-офф в очной встрече в последнем туре. За швейцарцев опыт, а таланта немного больше у турок. Скорее всего, команда Владимира Петковича в очередной раз выйдет в 1/8 финала большого турнира и вылетит на этой стадии.

Евро-2020: расписание группы А

11 июня
22.00 Турция — Италия (Рим)
12 июня
16.00 Уэльс — Швейцария (Баку)
16 июня
19.00 Турция — Уэльс (Баку)
22.00 Италия — Швейцария (Рим)
20 июня
19.00 Италия — Уэльс (Рим)
19.00 Швейцария — Турция (Баку)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Как выглядит задержанная в Париже россиянка Яна Сизикова
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
«Без названия, без флага, без игры». Реакция болельщиков на вылет сборной России от Канады
Злой ROC, или «Вас и Латвия бы обыграла». Как Рига прощалась со сборной России на ЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Леонид Александров все материалы автора
vs
2
Офсайд