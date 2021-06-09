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Евро-2020, группа Е: лучший нападающий мира, потрепанный фаворит и трио из «Краснодара»

Оскар Финк
Оскар Финк
Приглашенный автор
Сегодня, 14:15
Маркос Льоренте, Роберт Левандовски, Маркус Берг, Марек Хамшик. Ориентировочный состав сборной Испании. Ориентировочный состав сборной Швеции. Ориентировочный состав сборной Словакии. Состав сборной Испании. Состав сборной Польши. Состав сборной Словакии. Состав сборной Швеции. Ориентировочный состав сборной Польши.
Маркос Льоренте, Роберт Левандовски, Маркус Берг, Марек Хамшик.
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Продолжаем представлять участников чемпионата Европы. На очереди — группа Е.
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Сборная Испании

Место в рейтинге ФИФА — 6-е

Путь на Евро-2020 — 8 побед, 2 ничьих, 0 поражений, разность мячей — 31-5

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Альваро Мората, Серхио Рамос, Родриго (по 4 гола)

Лучший результат в истории Евро — победа (1964, 2008, 2012)

Главный тренер Испании

После провального ЧМ-2018 в Испании родилась новая примета: пока до турнира остался хотя бы один день, нельзя говорить о тренере. Но мы все же верим, что Луис Энрике продолжит работу, несмотря ни на что. Главное достижение испанского специалиста в карьере не забывается — требл с «Барселоной» в 2015 году. А в 2017-м под его руководством случилась «ремонтада» — 6:1 против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сборной Испании Энрике руководит с 2019 года — с перерывом на болезнь дочери, на время которой он оставил свою должность. К сожалению, ребенок скончался в том же году. Энрике вернулся к работе и провел 11 матчей, в которых лишь раз уступил — сборной Украины со счетом 0:1 на групповой стадии Лиги наций.

Главная звезда

В нынешней сборной тяжело выделить звезду. Очевидный выбор — Серхио Рамос, но его, как и любого другого игрока «Реала», Энрике в заявку не включил. На Евро-2020 мы рекомендуем следить за Маркосом Льоренте из «Атлетико». Хоть все лавры от чемпионства «матрасников» достались Луису Суаресу и Диего Симеоне, нельзя забывать о ключевой роли испанского игрока.

Он провел самый результативный сезон в карьере — 11 голов и 12 ассистов в ла лиге. Льоренте известен своим универсализмом — начав на позиции опорного полузащитника в «Реале», Маркос под руководством Симеоне трансформировался в более атакующего игрока центра поля. А с какого-то момента стал играть как второй нападающий и сейчас находится во впечатляющей форме.

Состав сборной Испании.
Состав сборной Испании.

Состав

Так как Серхио Рамос не попал в заявку, в центре обороны будет играть связка из Ляпорта и Гарсии. На флангах — опытные Жоржи Альба и Аспиликуэта. В центре поля тоже сочетание опыта и молодости — 18-летний Педри и заслуженные Коке и Родри. В атаке — талантливые Дани Ольмо и Ферран Торрес плюс Мората на острие.

Ориентировочный состав сборной Испании.
Ориентировочный состав сборной Испании.

Испания: прогноз на Евро-2020

После безоговорочного доминирования на рубеже десятилетий «красная фурия» уже три больших турнира подряд больно спотыкается — вылет от России в 1/8 финала на ЧМ-2018 стал низшей точкой. Неудачи убрали испанцев из числа фаворитов Евро-2020. Команда до сих пор испытывает проблемы с глубоко обороняющимися соперниками. Состав блещет талантами мирового масштаба — Педри («Барселона»), Родри, Ферран Торрес (оба — «Манчестер Сити»). Но после провальных турниров прошлого большим успехом будет выход в полуфинал.

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Сборная Польши

Место в рейтинге ФИФА — 21-е

Путь на Евро-2020 — 8 побед, 1 ничья, 1 поражение, разность мячей — 18-5

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Роберт Левандовски (6 голов)

Лучший результат в истории Евро — 1/4 финала (2016)

Главный тренер Польши

Руководить сборной Польши на турнире будет Пауло Соуза. В его послужном списке чемпионство в Швейцарии с «Базелем», два сезона в «Фиорентине» и полтора года в «Бордо». Возглавил национальную команду Польши португалец в январе 2021-го. Контракт подписан всего лишь до ноября этого года, а значит, что Соузе критически важно достойно выступить на Евро-2020 для сохранения работы.

Главная звезда

Главная надежда сборной Польши — конечно же, Роберт Левандовски. Лучший игрок сезона-2019/20 по всем версиям, кроме «Золотого мяча», который попросту не вручался. В этом сезоне форвард не сбавил обороты и побил казавшийся даже ему самому вечным рекорд Герда Мюллера по голам в бундеслиге за один сезон — поляк наколотил 41 мяч и безоговорочно забрал «Золотую бутсу». И хоть на ЧМ-2018 бомбардирских подвигов от Левандовски никто так и не дождался — ни одного гола за три матча, к Евро-2020 он подходит в лучшей форме в карьере.

Состав сборной Польши.
Состав сборной Польши.

Состав

Помимо Левандовски в составе сборной Польши хватает классных футболистов — рядом с ним в атаке играет Милик, помогают им Зелиньски из «Наполи» и Крыховяк из «Локомотива», в воротах — основной голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны.

Ориентировочный состав сборной Польши.
Ориентировочный состав сборной Польши.

Польша: прогноз на Евро-2020

Влияние Левандовски на команду сравнимо с влиянием Диего Марадоны на Аргентину на ЧМ-1986 и влиянием Криштиану Роналду на сборную Португалии на Евро-2016. Если Пауло Соузе удастся выстроить вокруг Роберта удобную для него систему и сохранить с ним хорошие отношения, на короткой дистанции гений Левандовски способен вытянуть Польшу в плей-офф.

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Сборная Швеции

Место в рейтинге ФИФА — 18-е

Путь на Евро-2020 — 6 побед, 3 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 23-9

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Робин Куайзон (5 голов)

Лучший результат в истории Евро — полуфинал (1992)

Главный тренер Швеции

Янне Андерсон работает со сборной с лета 2016 года. До этого он возглавлял только местные клубы. Под руководством Андерсена Швеция дошла до 1/4 финала на ЧМ-2018, где проиграла Англии. В последнем розыгрыше Лиги наций скандинавы заняли последнее место в «группе смерти» с Францией, Португалией и Хорватией. В 2021 году команда выиграла все четыре матча — два в квалификации к ЧМ-2022 и два товарищеских.

Главная звезда

В марте случилась сенсация: в сборную спустя почти пять лет вернулся Златан Ибрагимович. Однако в середине мая стало известно, что он пропустит Евро-2020 из-за травмы колена. А значит, место первой скрипки команды вновь вакантно. Вполне возможно, что предстоящий чемпионат Европы по-новому раскроет молодую звезду — Александра Исака.

21-летний форвард «Реал Сосьедада» уже второй год подряд забивает больше 16 голов за сезон, обладает отличной скоростью при росте в 190 сантиметров. С помощью Эмиля Форсберга («Лейпциг»), Деяна Кулушевски («Ювентус») и краснодарского трио Виктор Классон — Кристофер Олссон — Маркус Берг потенциал молодого нападающего может быть раскрыт максимально ярко.

Состав сборной Швеции.
Состав сборной Швеции.

Состав

В сборной Швеции не будет Златана Ибрагимовича, но зато есть Линделеф из «Манчестер Юнайтед», Кулушевски из «Ювентуса» и Исак из «Реал Сосьедад» — звезды найдутся в каждой линии. Плюс трио из «Краснодара» — Олссон, Классон и Берг.

Ориентировочный состав сборной Швеции.
Ориентировочный состав сборной Швеции.

Швеция: прогноз на Евро-2020

Многолетняя работа Андерсона в сборной отличается приверженностью к наработанной структуре: дисциплинированные 4-4-2 без мяча с упором на оборону. Швеция способна навязать борьбу испанцам в одном конкретном матче, но скорее выглядит фаворитом в борьбе за вторую прямую путевку в 1/8 финала — по сравнению с Польшей скандинавы смотрятся как более сыгранный коллектив.

Сборная Словакии

Место в рейтинге ФИФА — 36-е

Путь на Евро-2020 — 4 победы, 1 ничья, 3 поражения, разность мячей — 13-11

Плей-офф: Ирландия — 0:0, по пенальти 4:2, Северная Ирландия — 2:1

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Роберт Боженик, Марек Хамшик, Юрай Куцка (по 3 гола)

Лучший результат в истории Евро — 1/8 финала (2016)

Главный тренер Словакии

Путь Стефана Тарковича к посту главного тренера сборной занял более семи лет. В июле 2013-го он стал ассистентом коуча, в 2018-м одну неделю руководил командой в качестве исполняющего обязанности, в январе 2020-го был назначен техническим директором. Наконец, в октябре 2020-го Таркович стал главным тренером, подписав контракт до конца нынешнего года. Под его руководством Словакия вышла на Евро-2020 через стыковые матчи и вылетела в дивизион С Лиги наций. Правда, из семи матчей Таркович проиграл лишь один, а в марте победил сборную России в отборе к ЧМ-2022.

Главная звезда

Прошло уже пять лет с Евро-2016, а воспоминания свежи: 45-я минута, Марек Хамшик с левого фланга входит в штрафную и неотразимо бьет в дальний угол, удваивая преимущество над сборной России (2:0) и приближая отставку Леонида Слуцкого. На улице 2021-й, Хамшику 33 года, а ради подготовки к Евро-2020 в марте он переехал из китайской лиги в шведский «Гетеборг». У легенды «Наполи» уже 126 матчей и 26 мячей за сборную (оба показателя — рекордные). И именно Хамшик будет вести за собой коллектив на предстоящем Евро-2020, пусть для него уже не всегда находится место в стартовом составе.

Состав сборной Словакии.
Состав сборной Словакии.

Состав

Дубравка — на воротах, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Пекарик — в обороне, Хрошовски и Куцка — в опорной зоне, выше Мак, Дуда и Кошельник, в атаке — Боженик. У Словакии не так много классных футболистов, а состав сыгран и стабилен.

Ориентировочный состав сборной Словакии.
Ориентировочный состав сборной Словакии.

Словакия: прогноз на Евро-2020

В группе E сборная Словакия выглядит очевидным аутсайдером. Романтизировать здесь нечего — недосягаемая Испания, организованная Швеция и более качественная по составу Польша оставляют коллективу Тарковича минимум шансов. Остается только лечь костьми против банды Луиса Энрике, этими костями травмировать Левандовски и молиться, чтоб первая победа в истории над сборной Швеции пришлась именно на этот Евро.

Евро-2020: расписание группы Е

14 июня
19.00 Польша — Словакия (Санкт-Петербург)
22.00 Испания — Швеция (Севилья)
18 июня
16.00 Швеция — Словакия (Санкт-Петербург)
19 июня
22.00 Испания — Польша (Севилья)
23 июня
19.00 Швеция — Польша (Санкт-Петербург)
19.00 Словакия — Испания (Севилья)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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