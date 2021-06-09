Евро-2020, группа Е: лучший нападающий мира, потрепанный фаворит и трио из «Краснодара»

Продолжаем представлять участников чемпионата Европы. На очереди — группа Е.

Сборная Испании

Место в рейтинге ФИФА — 6-е

Путь на Евро-2020 — 8 побед, 2 ничьих, 0 поражений, разность мячей — 31-5

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Альваро Мората, Серхио Рамос, Родриго (по 4 гола)

Лучший результат в истории Евро — победа (1964, 2008, 2012)

Главный тренер Испании

После провального ЧМ-2018 в Испании родилась новая примета: пока до турнира остался хотя бы один день, нельзя говорить о тренере. Но мы все же верим, что Луис Энрике продолжит работу, несмотря ни на что. Главное достижение испанского специалиста в карьере не забывается — требл с «Барселоной» в 2015 году. А в 2017-м под его руководством случилась «ремонтада» — 6:1 против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сборной Испании Энрике руководит с 2019 года — с перерывом на болезнь дочери, на время которой он оставил свою должность. К сожалению, ребенок скончался в том же году. Энрике вернулся к работе и провел 11 матчей, в которых лишь раз уступил — сборной Украины со счетом 0:1 на групповой стадии Лиги наций.

Главная звезда

В нынешней сборной тяжело выделить звезду. Очевидный выбор — Серхио Рамос, но его, как и любого другого игрока «Реала», Энрике в заявку не включил. На Евро-2020 мы рекомендуем следить за Маркосом Льоренте из «Атлетико». Хоть все лавры от чемпионства «матрасников» достались Луису Суаресу и Диего Симеоне, нельзя забывать о ключевой роли испанского игрока.

Он провел самый результативный сезон в карьере — 11 голов и 12 ассистов в ла лиге. Льоренте известен своим универсализмом — начав на позиции опорного полузащитника в «Реале», Маркос под руководством Симеоне трансформировался в более атакующего игрока центра поля. А с какого-то момента стал играть как второй нападающий и сейчас находится во впечатляющей форме.

Состав сборной Испании.

Состав

Так как Серхио Рамос не попал в заявку, в центре обороны будет играть связка из Ляпорта и Гарсии. На флангах — опытные Жоржи Альба и Аспиликуэта. В центре поля тоже сочетание опыта и молодости — 18-летний Педри и заслуженные Коке и Родри. В атаке — талантливые Дани Ольмо и Ферран Торрес плюс Мората на острие.

Ориентировочный состав сборной Испании.

Испания: прогноз на Евро-2020

После безоговорочного доминирования на рубеже десятилетий «красная фурия» уже три больших турнира подряд больно спотыкается — вылет от России в 1/8 финала на ЧМ-2018 стал низшей точкой. Неудачи убрали испанцев из числа фаворитов Евро-2020. Команда до сих пор испытывает проблемы с глубоко обороняющимися соперниками. Состав блещет талантами мирового масштаба — Педри («Барселона»), Родри, Ферран Торрес (оба — «Манчестер Сити»). Но после провальных турниров прошлого большим успехом будет выход в полуфинал.

Сборная Польши

Место в рейтинге ФИФА — 21-е

Путь на Евро-2020 — 8 побед, 1 ничья, 1 поражение, разность мячей — 18-5

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Роберт Левандовски (6 голов)

Лучший результат в истории Евро — 1/4 финала (2016)

Главный тренер Польши

Руководить сборной Польши на турнире будет Пауло Соуза. В его послужном списке чемпионство в Швейцарии с «Базелем», два сезона в «Фиорентине» и полтора года в «Бордо». Возглавил национальную команду Польши португалец в январе 2021-го. Контракт подписан всего лишь до ноября этого года, а значит, что Соузе критически важно достойно выступить на Евро-2020 для сохранения работы.

Главная звезда

Главная надежда сборной Польши — конечно же, Роберт Левандовски. Лучший игрок сезона-2019/20 по всем версиям, кроме «Золотого мяча», который попросту не вручался. В этом сезоне форвард не сбавил обороты и побил казавшийся даже ему самому вечным рекорд Герда Мюллера по голам в бундеслиге за один сезон — поляк наколотил 41 мяч и безоговорочно забрал «Золотую бутсу». И хоть на ЧМ-2018 бомбардирских подвигов от Левандовски никто так и не дождался — ни одного гола за три матча, к Евро-2020 он подходит в лучшей форме в карьере.

Состав сборной Польши.

Состав

Помимо Левандовски в составе сборной Польши хватает классных футболистов — рядом с ним в атаке играет Милик, помогают им Зелиньски из «Наполи» и Крыховяк из «Локомотива», в воротах — основной голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны.

Ориентировочный состав сборной Польши.

Польша: прогноз на Евро-2020

Влияние Левандовски на команду сравнимо с влиянием Диего Марадоны на Аргентину на ЧМ-1986 и влиянием Криштиану Роналду на сборную Португалии на Евро-2016. Если Пауло Соузе удастся выстроить вокруг Роберта удобную для него систему и сохранить с ним хорошие отношения, на короткой дистанции гений Левандовски способен вытянуть Польшу в плей-офф.

Сборная Швеции

Место в рейтинге ФИФА — 18-е

Путь на Евро-2020 — 6 побед, 3 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 23-9

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Робин Куайзон (5 голов)

Лучший результат в истории Евро — полуфинал (1992)

Главный тренер Швеции

Янне Андерсон работает со сборной с лета 2016 года. До этого он возглавлял только местные клубы. Под руководством Андерсена Швеция дошла до 1/4 финала на ЧМ-2018, где проиграла Англии. В последнем розыгрыше Лиги наций скандинавы заняли последнее место в «группе смерти» с Францией, Португалией и Хорватией. В 2021 году команда выиграла все четыре матча — два в квалификации к ЧМ-2022 и два товарищеских.

Главная звезда

В марте случилась сенсация: в сборную спустя почти пять лет вернулся Златан Ибрагимович. Однако в середине мая стало известно, что он пропустит Евро-2020 из-за травмы колена. А значит, место первой скрипки команды вновь вакантно. Вполне возможно, что предстоящий чемпионат Европы по-новому раскроет молодую звезду — Александра Исака.

21-летний форвард «Реал Сосьедада» уже второй год подряд забивает больше 16 голов за сезон, обладает отличной скоростью при росте в 190 сантиметров. С помощью Эмиля Форсберга («Лейпциг»), Деяна Кулушевски («Ювентус») и краснодарского трио Виктор Классон — Кристофер Олссон — Маркус Берг потенциал молодого нападающего может быть раскрыт максимально ярко.

Состав сборной Швеции.

Состав

В сборной Швеции не будет Златана Ибрагимовича, но зато есть Линделеф из «Манчестер Юнайтед», Кулушевски из «Ювентуса» и Исак из «Реал Сосьедад» — звезды найдутся в каждой линии. Плюс трио из «Краснодара» — Олссон, Классон и Берг.

Ориентировочный состав сборной Швеции.

Швеция: прогноз на Евро-2020

Многолетняя работа Андерсона в сборной отличается приверженностью к наработанной структуре: дисциплинированные 4-4-2 без мяча с упором на оборону. Швеция способна навязать борьбу испанцам в одном конкретном матче, но скорее выглядит фаворитом в борьбе за вторую прямую путевку в 1/8 финала — по сравнению с Польшей скандинавы смотрятся как более сыгранный коллектив.

Сборная Словакии

Место в рейтинге ФИФА — 36-е

Путь на Евро-2020 — 4 победы, 1 ничья, 3 поражения, разность мячей — 13-11

Плей-офф: Ирландия — 0:0, по пенальти 4:2, Северная Ирландия — 2:1

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Роберт Боженик, Марек Хамшик, Юрай Куцка (по 3 гола)

Лучший результат в истории Евро — 1/8 финала (2016)

Главный тренер Словакии

Путь Стефана Тарковича к посту главного тренера сборной занял более семи лет. В июле 2013-го он стал ассистентом коуча, в 2018-м одну неделю руководил командой в качестве исполняющего обязанности, в январе 2020-го был назначен техническим директором. Наконец, в октябре 2020-го Таркович стал главным тренером, подписав контракт до конца нынешнего года. Под его руководством Словакия вышла на Евро-2020 через стыковые матчи и вылетела в дивизион С Лиги наций. Правда, из семи матчей Таркович проиграл лишь один, а в марте победил сборную России в отборе к ЧМ-2022.

Главная звезда

Прошло уже пять лет с Евро-2016, а воспоминания свежи: 45-я минута, Марек Хамшик с левого фланга входит в штрафную и неотразимо бьет в дальний угол, удваивая преимущество над сборной России (2:0) и приближая отставку Леонида Слуцкого. На улице 2021-й, Хамшику 33 года, а ради подготовки к Евро-2020 в марте он переехал из китайской лиги в шведский «Гетеборг». У легенды «Наполи» уже 126 матчей и 26 мячей за сборную (оба показателя — рекордные). И именно Хамшик будет вести за собой коллектив на предстоящем Евро-2020, пусть для него уже не всегда находится место в стартовом составе.

Состав сборной Словакии.

Состав

Дубравка — на воротах, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Пекарик — в обороне, Хрошовски и Куцка — в опорной зоне, выше Мак, Дуда и Кошельник, в атаке — Боженик. У Словакии не так много классных футболистов, а состав сыгран и стабилен.

Ориентировочный состав сборной Словакии.

Словакия: прогноз на Евро-2020

В группе E сборная Словакия выглядит очевидным аутсайдером. Романтизировать здесь нечего — недосягаемая Испания, организованная Швеция и более качественная по составу Польша оставляют коллективу Тарковича минимум шансов. Остается только лечь костьми против банды Луиса Энрике, этими костями травмировать Левандовски и молиться, чтоб первая победа в истории над сборной Швеции пришлась именно на этот Евро.

Евро-2020: расписание группы Е

14 июня

19.00 Польша — Словакия (Санкт-Петербург)

22.00 Испания — Швеция (Севилья)

18 июня

16.00 Швеция — Словакия (Санкт-Петербург)

19 июня

22.00 Испания — Польша (Севилья)

23 июня

19.00 Швеция — Польша (Санкт-Петербург)

19.00 Словакия — Испания (Севилья)