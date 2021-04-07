В Москве и Санкт-Петербурге откроются дополнительные центры выдачи паспортов болельщика (Fan ID) для посещения матчей Евро-2020 в России, сообщает официальный сайт министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Паспорт болельщика – обязательный документом для всех, кто посетит матчи чемпионата Европы в Петербурге. Документ представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные и фотографию владельца. Его необходимо получить каждому зрителю, купившему билет на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге для того, чтобы пройти на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все игры.

Иностранные зрители смогут въехать в Россию по документу, удостоверяющему личность (паспорт), и паспорту болельщика как на заламинированном бланке, так и по электронной форме паспорта болельщика без оформления визы в период с 29 мая по 2 июля 2021 года, выехать из России – с 29 мая по 12 июля 2021 года.

Два центра расположены в Санкт-Петербурге, который примет матчи турнира, и один – в Москве.

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.