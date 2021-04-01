Сборная России в июне сыграет с Болгарией
Сборная Россия по футболу 5 июня проведет товарищеский матч с командой Болгарии, информирует Championat.com со ссылкой на два источника, знакомых с ситуаций.
«Такой матч действительно планируется. Скорее всего, команды сыграют на «ВТБ Арене», — отметил один из собеседников.
Летом сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по групповому турниру станут Бельгия, Дания и Финляндия.
Напомним, Россия в отборочном турнире ЧМ-2022 провела три матча. В первом матче команда Черчесова в гостях обыграла Мальту со счетом 3:1. Во втором, уже на своем поле, была обыграла Словения — 2:1. В третьем матче Россия в Трнаве потерпела поражение от Словакии (1:2).
Россия занимает второе место в группе H, имея одинаковое количество очков с лидирующей по дополнительным показателям Хорватией.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4310667-sbornaya-rossii-v-iyune-sygraet-s-bolgariej.html
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