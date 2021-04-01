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Сборная России в июне сыграет с Болгарией

15:24
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная Россия по футболу 5 июня проведет товарищеский матч с командой Болгарии, информирует Championat.com со ссылкой на два источника, знакомых с ситуаций.

«Такой матч действительно планируется. Скорее всего, команды сыграют на «ВТБ Арене», — отметил один из собеседников.

Летом сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по групповому турниру станут Бельгия, Дания и Финляндия.

Напомним, Россия в отборочном турнире ЧМ-2022 провела три матча. В первом матче команда Черчесова в гостях обыграла Мальту со счетом 3:1. Во втором, уже на своем поле, была обыграла Словения — 2:1. В третьем матче Россия в Трнаве потерпела поражение от Словакии (1:2).

Россия занимает второе место в группе H, имея одинаковое количество очков с лидирующей по дополнительным показателям Хорватией.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4310667-sbornaya-rossii-v-iyune-sygraet-s-bolgariej.html

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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