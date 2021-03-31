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УЕФА разрешил делать пять замен на Евро-2020 и в финальном турнире Лиги наций

16:23
Евро-2020. Фото УЕФА.
Евро-2020. Фото УЕФА.

Исполком УЕФА принял решение распространить действие правила пяти замен на матчи Евро-2020 и на финальный турнир Лиги наций, сообщает официальный сайт организации 31 марта. Ранее это правило было введено после начала пандемии коронавируса.

В сообщении указано, что причины, которые привели к изменениям в правилах, все еще в силе. Поэтому было решено продлить действие правила пяти замен. Также это решение будет касаться и матчей за право остаться в дивизионе С Лиги наций. В марте 2022 года Молдавия сыграет с Казахстаном, а Эстония с Кипром. Эти сборные смогут сделать по пять замен.

Также пять замен могут делать сборные-участники европейского отборочного турнира на ЧМ-2022.

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