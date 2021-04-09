Арбитр Карасев прошел проверку. Бригада российских судей поедет на Евро

Сергей Карасев на хорошем уровне провел первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» — «Рома» (1:2) и практически гарантировал себе и своей бригаде включение в список судей чемпионата Европы. Вместе с ним на Евро-2020 могут поехать ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

«Аякс» — «Рома».

Карасев очень старательно управлял игрой в Амстердаме, вел себя сухо, подчеркнуто официально, почти не вступал в диалоги с игроками, больше используя жесты и сигналы свистком.

«Аякс» — «Рома».

На 52-й минуте он сам, без помощи видеоассистентов Виталия Мешкова и Сергея Иванова, зафиксировал фол защитника «Ромы» Рожера Ибаньеса, который с нарушением правил остановил Душана Тадича, и правильно назначил 11-метровый удар в пользу «Аякса».

«Аякс» — «Рома».

В какой-то степени нашему судье поможет скандал, возникший после матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д (2:1). Из-за ассистента Октавиана Шовре, который повел себя непрофессионально и на глазах у всех отправился брать автограф у Эрлинга Холанна, и некачественного судейства Овидиу Хацегана шансы румынской бригады резко ухудшились. Скорее всего, она не попадет в список арбитров Евро-2020.

(Александр Бобров)