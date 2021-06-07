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Евро-2020, группа С: Украина поборется за первый в истории выход в плей-офф с фаворитом и дебютантом

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 16:00
Френки де Йонг, Руслан Малиновский, Давид Алаба, Горан Пандев. Ориентировочный состав сборной Северной Македонии. Фото «СЭ» Ориентировочный состав сборной Голландии. Фото «СЭ» Ориентировочный состав сборной Украины. Ориентировочный состав сборной Австрии. Состав сборной Украины. Состав сборной Австрии. Состав сборной Голландии. Состав сборной Северной Македонии.
Френки де Йонг, Руслан Малиновский, Давид Алаба, Горан Пандев.
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Продолжаем представлять участников чемпионата Европы. На очереди — группа С.
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Сборная Голландии

Место в рейтинге ФИФА — 16-е

Путь на Евро-2020 — 6 побед, 1 ничья, 1 поражение, разность мячей — 24-7

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Джорджиньо Вайналдум (8 голов)

Лучший результат в истории Евро — победа (1988)

Тренер сборной Голландии

Знаменитый в прошлом защитник Франк де Бур возглавил Голландию в сентябре 2020 года, после того как тренировавший оранжевых Роналд Куман принял предложение «Барселоны». Когда-то 51-летний специалист неплохо работал в родном для себя «Аяксе», но потом были одни провалы — в «Интере», «Кристал Пэлас»... Де Бур даже успел сгонять в МЛС и потренировать «Атланту». Евро-2020 покажет, чего он стоит на самом деле.

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Френки де Йонг умеет на поле почти все — возвращать мяч, контролировать его владение, находить пространство и партнеров, открываться между линиями и доставлять туда мяч. В «Барселоне» Куман в прошлом сезоне даже использовал его в тройке центральных защитников — де Йонг и тут был хорош. Невозможно представить себе полузащиту голландцев без 24-летнего игрока.

Состав

Состав сборной Голландии.
Состав сборной Голландии.

Опытный Крул в воротах, де Лигт и Блинд — в центре обороны, Френки де Йонг и Вайналдум отвечают за контроль в середине поля, быстрые и креативные Депай и Бергхайс на флангах и мощный Люк де Йонг впереди. Перед стартом Евро-2020 оптимальный состав сборной Голландии кажется именно таким.

Ориентировочный состав сборной Голландии. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав сборной Голландии. Фото «СЭ»

Голландия: прогноз на Евро-2020

Оранжевым повезло с группой — пожалуй, слабейшей на турнире. Плюс все три матча Голландия сыграет дома — в Амстердаме. Выход в плей-офф с первого места видится неизбежным. А дальше может быть всякое. Полуфинал станет хорошим результатом.

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Сборная Украины

Место в рейтинге ФИФА — 24-е

Путь на Евро-2020 — 6 побед, 2 ничьих, 0 поражений, разность мячей — 17-4

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Роман Яремчук (5 голов)

Лучший результат в истории Евро — групповой этап (2012, 2016)

Главный тренер Украины

Андрей Шевченко возглавил украинцев перед стартом отборочного турнира ЧМ-2018. Это было первое тренерское назначение для легендарного в прошлом нападающего. На чемпионат мира в Россию квалифицироваться не вышло, но на Евро-2020 Украина отобралась уверенно, из сложной группы с Португалией и Сербией. Кроме того, Шевченко поднял команду в дивизион А Лиги наций.

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Нынешней весной Руслан Малиновский разрывал серию А. У 28-летнего полузащитника «Аталанты» была серия более чем из 10 матчей, в которых он либо забивал, либо ассистировал. Как итог — приз лучшему игроку чемпионата Италии по итогам мая. А штрафных ударов в исполнении Малиновского стоит бояться любому вратарю.

Состав

Состав сборной Украины.
Состав сборной Украины.

Бущан — в воротах, Матвиенко, Кривцов и вундеркинд Забарный — в центре обороны, Соболь и Караваев — на флангах, Зинченко, Сидорчук и Шапаренко — в полузащите, а впереди творят Малиновский и Яремчук. Пока состав сборной Украины на первый матч Евро-2020 видится таким.

Ориентировочный состав сборной Украины.
Ориентировочный состав сборной Украины.

Украина: прогноз на Евро-2020

Скорее всего, Украина поборется с Австрией за второе место в группе. По крайней мере, так кажется перед стартом турнира. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионате Европы уже станет хорошим результатом.

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Сборная Австрии

Место в рейтинге ФИФА — 23-е

Путь на Евро-2020 — 6 побед, 1 ничья, 3 поражения, разность мячей — 19-9

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Марко Арнаутович (6 голов)

Лучший результат в истории Евро — групповой этап (2008, 2016)

Главный тренер

На счету Франко Фоды в качестве игрока есть даже два матча за сборную Германии в середине 1990-х. Но его тренерская карьера сложилась удачнее. 55-летний Фода долго работал в «Штурме», выиграв с ним чемпионат и Кубок Австрии. А в начале 2018-го возглавил сборную и вывел ее в финальный турнир Евро-2020.

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Давид Алаба почти 10 лет провел в «Баварии», а перед началом Евро-2020 подписал контракт с мадридским «Реалом». 28-летний футболист — настоящий универсал. Может играть на фланге и в центре обороны, в опорной зоне, на краю атаки. С Алабой и без него сборная Австрии — это две разные команды.

Состав

Состав сборной Австрии.
Состав сборной Австрии.

Австрия: прогноз на Евро-2020

У сборной Австрии хватает приличных игроков. Помимо Алабы это Забитцер, Драгович, Арнаутович, Баумгартнер. Потенциал для выхода в плей-офф есть, а ключевой станет встреча с Украиной в последнем туре. Попадание в топ-16 уже станет успехом.

Ориентировочный состав сборной Австрии.
Ориентировочный состав сборной Австрии.
18&nbsp;июня 1972 года. Брюссель. ФРГ&nbsp;&mdash; СССР&nbsp;&mdash; 3:0. Франц Беккенбауэр (с&nbsp;мячом).Все Евро: от 1960-го до 2016-го. Часть 2 — 70-е

Сборная Северной Македонии

Место в рейтинге ФИФА — 62-е

Путь на Евро-2020 — 4 победы, 2 ничьих, 4 поражения, разность мячей — 12-13. Плей-офф: Косово — 2:1, Грузия — 1:0

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Элиф Эльмас (4 гола)

Лучший результат в истории Евро — впервые играет в финальном турнире

Главный тренер Македонии

Игор Ангеловски не был заметным игроком даже по македонским меркам. По окончании карьеры работал спортивным директором клуба «Работнички», а потом стал его главным тренером. В первый же сезон привел команду к дублю. В сборной — с 2015 года. И уже сотворил историю — Македония впервые сыграет на крупном турнире.

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Горан Пандев — главный игрок в истории Северной Македонии. 37-летний форвард, выигравший в 2010 году Лигу чемпионов в составе «Интера», завершил карьеру в сборной в 2013-м. Но спустя три года, поддавшись уговорам Ангеловски, вернулся. И с тех пор Пандев словно переродился. В прошлом его периодически освистывали за слабую игру в составе национальной команды, но сейчас Пандев — настоящий герой для всех жителей Македонии.

Состав

Состав сборной Северной Македонии.
Состав сборной Северной Македонии.

Главная сила сборной в Македонии — в атаке, где играют выступающие в серии А Пандев и Эльмас. Еще одна важная фигура — левый защитник Алиоски из «Лидса». А так есть ярко выраженная группа игроков, на которых Ангеловски делает ставку.

Ориентировочный состав сборной Северной Македонии. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав сборной Северной Македонии. Фото «СЭ»

Северная Македония: прогноз на Евро-2020

Уже само участие в чемпионате Европы для Македонии — огромный успех. Если балканцы наберут хотя бы одно очко — все будут довольны.

Евро-2020: расписание группы С

13 июня
19.00 Австрия — Северная Македония (Бухарест)
22.00 Голландия — Украина (Амстердам)
17 июня
16.00 Украина — Северная Македония (Бухарест)
22.00 Голландия — Австрия (Амстердам)
21 июня
19.00 Украина — Австрия (Бухарест)
19.00 Северная Македония — Голландия (Амстердам)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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