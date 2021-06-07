Евро-2020, группа С: Украина поборется за первый в истории выход в плей-офф с фаворитом и дебютантом

Продолжаем представлять участников чемпионата Европы. На очереди — группа С.

Сборная Голландии

Место в рейтинге ФИФА — 16-е

Путь на Евро-2020 — 6 побед, 1 ничья, 1 поражение, разность мячей — 24-7

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Джорджиньо Вайналдум (8 голов)

Лучший результат в истории Евро — победа (1988)

Тренер сборной Голландии

Знаменитый в прошлом защитник Франк де Бур возглавил Голландию в сентябре 2020 года, после того как тренировавший оранжевых Роналд Куман принял предложение «Барселоны». Когда-то 51-летний специалист неплохо работал в родном для себя «Аяксе», но потом были одни провалы — в «Интере», «Кристал Пэлас»... Де Бур даже успел сгонять в МЛС и потренировать «Атланту». Евро-2020 покажет, чего он стоит на самом деле.

Главная звезда

Френки де Йонг умеет на поле почти все — возвращать мяч, контролировать его владение, находить пространство и партнеров, открываться между линиями и доставлять туда мяч. В «Барселоне» Куман в прошлом сезоне даже использовал его в тройке центральных защитников — де Йонг и тут был хорош. Невозможно представить себе полузащиту голландцев без 24-летнего игрока.

Состав

Состав сборной Голландии.

Опытный Крул в воротах, де Лигт и Блинд — в центре обороны, Френки де Йонг и Вайналдум отвечают за контроль в середине поля, быстрые и креативные Депай и Бергхайс на флангах и мощный Люк де Йонг впереди. Перед стартом Евро-2020 оптимальный состав сборной Голландии кажется именно таким.

Ориентировочный состав сборной Голландии. Фото «СЭ»

Голландия: прогноз на Евро-2020

Оранжевым повезло с группой — пожалуй, слабейшей на турнире. Плюс все три матча Голландия сыграет дома — в Амстердаме. Выход в плей-офф с первого места видится неизбежным. А дальше может быть всякое. Полуфинал станет хорошим результатом.

Сборная Украины

Место в рейтинге ФИФА — 24-е

Путь на Евро-2020 — 6 побед, 2 ничьих, 0 поражений, разность мячей — 17-4

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Роман Яремчук (5 голов)

Лучший результат в истории Евро — групповой этап (2012, 2016)

Главный тренер Украины

Андрей Шевченко возглавил украинцев перед стартом отборочного турнира ЧМ-2018. Это было первое тренерское назначение для легендарного в прошлом нападающего. На чемпионат мира в Россию квалифицироваться не вышло, но на Евро-2020 Украина отобралась уверенно, из сложной группы с Португалией и Сербией. Кроме того, Шевченко поднял команду в дивизион А Лиги наций.

Главная звезда

Нынешней весной Руслан Малиновский разрывал серию А. У 28-летнего полузащитника «Аталанты» была серия более чем из 10 матчей, в которых он либо забивал, либо ассистировал. Как итог — приз лучшему игроку чемпионата Италии по итогам мая. А штрафных ударов в исполнении Малиновского стоит бояться любому вратарю.

Состав

Состав сборной Украины.

Бущан — в воротах, Матвиенко, Кривцов и вундеркинд Забарный — в центре обороны, Соболь и Караваев — на флангах, Зинченко, Сидорчук и Шапаренко — в полузащите, а впереди творят Малиновский и Яремчук. Пока состав сборной Украины на первый матч Евро-2020 видится таким.

Ориентировочный состав сборной Украины.

Украина: прогноз на Евро-2020

Скорее всего, Украина поборется с Австрией за второе место в группе. По крайней мере, так кажется перед стартом турнира. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионате Европы уже станет хорошим результатом.

Сборная Австрии

Место в рейтинге ФИФА — 23-е

Путь на Евро-2020 — 6 побед, 1 ничья, 3 поражения, разность мячей — 19-9

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Марко Арнаутович (6 голов)

Лучший результат в истории Евро — групповой этап (2008, 2016)

Главный тренер

На счету Франко Фоды в качестве игрока есть даже два матча за сборную Германии в середине 1990-х. Но его тренерская карьера сложилась удачнее. 55-летний Фода долго работал в «Штурме», выиграв с ним чемпионат и Кубок Австрии. А в начале 2018-го возглавил сборную и вывел ее в финальный турнир Евро-2020.

Главная звезда

Давид Алаба почти 10 лет провел в «Баварии», а перед началом Евро-2020 подписал контракт с мадридским «Реалом». 28-летний футболист — настоящий универсал. Может играть на фланге и в центре обороны, в опорной зоне, на краю атаки. С Алабой и без него сборная Австрии — это две разные команды.

Состав

Состав сборной Австрии.

Австрия: прогноз на Евро-2020

У сборной Австрии хватает приличных игроков. Помимо Алабы это Забитцер, Драгович, Арнаутович, Баумгартнер. Потенциал для выхода в плей-офф есть, а ключевой станет встреча с Украиной в последнем туре. Попадание в топ-16 уже станет успехом.

Ориентировочный состав сборной Австрии.

Сборная Северной Македонии

Место в рейтинге ФИФА — 62-е

Путь на Евро-2020 — 4 победы, 2 ничьих, 4 поражения, разность мячей — 12-13. Плей-офф: Косово — 2:1, Грузия — 1:0

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Элиф Эльмас (4 гола)

Лучший результат в истории Евро — впервые играет в финальном турнире

Главный тренер Македонии

Игор Ангеловски не был заметным игроком даже по македонским меркам. По окончании карьеры работал спортивным директором клуба «Работнички», а потом стал его главным тренером. В первый же сезон привел команду к дублю. В сборной — с 2015 года. И уже сотворил историю — Македония впервые сыграет на крупном турнире.

Главная звезда

Горан Пандев — главный игрок в истории Северной Македонии. 37-летний форвард, выигравший в 2010 году Лигу чемпионов в составе «Интера», завершил карьеру в сборной в 2013-м. Но спустя три года, поддавшись уговорам Ангеловски, вернулся. И с тех пор Пандев словно переродился. В прошлом его периодически освистывали за слабую игру в составе национальной команды, но сейчас Пандев — настоящий герой для всех жителей Македонии.

Состав

Состав сборной Северной Македонии.

Главная сила сборной в Македонии — в атаке, где играют выступающие в серии А Пандев и Эльмас. Еще одна важная фигура — левый защитник Алиоски из «Лидса». А так есть ярко выраженная группа игроков, на которых Ангеловски делает ставку.

Ориентировочный состав сборной Северной Македонии. Фото «СЭ»

Северная Македония: прогноз на Евро-2020

Уже само участие в чемпионате Европы для Македонии — огромный успех. Если балканцы наберут хотя бы одно очко — все будут довольны.

Евро-2020: расписание группы С

13 июня

19.00 Австрия — Северная Македония (Бухарест)

22.00 Голландия — Украина (Амстердам)

17 июня

16.00 Украина — Северная Македония (Бухарест)

22.00 Голландия — Австрия (Амстердам)

21 июня

19.00 Украина — Австрия (Бухарест)

19.00 Северная Македония — Голландия (Амстердам)