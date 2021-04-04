Черчесов — о прививке от коронавиурса : «Побочек нет. Если только поражение от Словакии таковым не считать»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вакцинации отечественным препаратом «Спутник V».
«Разве прививка — это геройство? Я посчитал, что это нужно сделать. Уверен, что «Спутник V» — лучший препарат на сегодняшний день. Если мой пример кого-то мотивирует, буду рад. На сборах в октябре и ноябре прошлого года выпадало много футболистов и персонала. Я не имею права выпадать из обоймы. Кстати, уровень антител у меня соответствующий. Побочек никаких нет, все нормально. Если только поражение от Словакии не считать побочным», — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».
Первую прививку специалист сделал в конце января. Вместе с ним вакцинацию прошел и главный врач сборной Эдуард Безуглов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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