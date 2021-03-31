В Санкт-Петербурге назвали допуск 50% зрителей на матчи Евро «возвращением к нормальной жизни»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский назвал «знаком возвращения к нормальной жизни» решение оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу о допуске 50% зрителей на матчи в городе.

«Для нас было принципиальным моментом провести чемпионат со зрителями. Мы долго готовились, прорабатывали различные сценарии, уточняли риски. Допуск 50% - это наша совместная победа, знак не только для любителей футбола, но и для всех горожан, что мы возвращаемся к нормальной жизни», — приводит слова Пиотровского ТАСС.

В среду в Санкт-Петербурге состоялось заседание оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу, на котором утвердили решение о допуске на матчи чемпионата 50% болельщиков от общей вместимости стадиона. При этом УЕФА оставляет всем городам — организаторам первенства возможность расширить предел вместимости арен при улучшении ситуации с коронавирусом — сделать это можно до 28 апреля.