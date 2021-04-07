Три дополнительных центра выдачи Fan ID для матчей Евро-2020 откроются в Москве и Санкт-Петербурге

Три дополнительных центра выдачи паспортов болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы-2020 откроются в Москве и Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Два из них будут в Санкт-Петербурге, и один — в Москве.

Fan ID необходим для прохода на стадион. Его можно оформить бесплатно и однократно на все матчи турнира, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.