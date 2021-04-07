В Ирландии не могут обеспечить минимальное количество зрителей на матчах Евро-2020
18:26
Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) не в состоянии предоставить гарантии минимального количества зрителей на Евро-2020, сообщает журналист Роб Харрис.
По сведениям источника, об этом FAI уведомили УЕФА 7 апреля. Организация требует, чтобы арены заполнили минимум на 25 процентов.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Ирландия примет в Дублине три матча группового турнира и встречу 1/8 финала.
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