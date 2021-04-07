В Ирландии не могут обеспечить минимальное количество зрителей на матчах Евро-2020

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) не в состоянии предоставить гарантии минимального количества зрителей на Евро-2020, сообщает журналист Роб Харрис.

По сведениям источника, об этом FAI уведомили УЕФА 7 апреля. Организация требует, чтобы арены заполнили минимум на 25 процентов.