Черчесов рассказал о подготовке к матчам чемпионата Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчам чемпионата Европы. На групповом этапе сборная России сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

«Надо точно час и день рассчитать. Надо с места в карьер стартовать. Пожертвовать матчем с Бельгией? Таких часов у меня нет, чтобы развести, добавить, чем-то жертвовать... Надо готовиться к турниру с первой секунды. И она уже началась», — заявил Черчесов в интервью «Матч ТВ».

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Он запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах.