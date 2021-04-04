Черчесов рассказал о подготовке к матчам чемпионата Европы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчам чемпионата Европы. На групповом этапе сборная России сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
«Надо точно час и день рассчитать. Надо с места в карьер стартовать. Пожертвовать матчем с Бельгией? Таких часов у меня нет, чтобы развести, добавить, чем-то жертвовать... Надо готовиться к турниру с первой секунды. И она уже началась», — заявил Черчесов в интервью «Матч ТВ».
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Он запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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