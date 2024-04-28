Маслов был капитаном сборных СССР и по футболу, и по хоккею с мячом.

28 апреля исполняется 84 года со дня рождения легендарного полузащитника московского «Динамо» Валерия Маслова. За бело-голубых он отыграл более 10 сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время Маслов провел 351 официальный матч, забил 54 гола. Стал чемпионом СССР (1963 год), дважды выигрывал Кубок страны (1967 и 1970 гг.).

О Маслове, который ушел из жизни в 2017 году в возрасте 77 лет, «СЭ» рассказал его близкий друг Юрий Семин.

«В нашем деле , ребятки , главное — пахать ! »

— Как тонко подметил один мой добрый знакомый: кладбище не выбирают, на него привозят, — начал Семин. — Об этом всякий раз вспоминаю, бывая на Троекуровском погосте, когда приезжаю проведать своего доброго товарища Валеру Маслова. «Масло», как любя называли его все те, кто знал этого удивительного и светлого Человека с большой буквы. Именно о таких, как Валерка, писал великий Александр Сергеевич: «И жить торопится, и чувствовать спешит». А сейчас вот лежит он себе здесь тихо-мирно уже семь лет по соседству с уважаемыми и достойными в футбольном мире людьми. С легендой «Спартака» Федей Черенковым, с никогда не унывавшим врачом Александром Ярдошвили, с заводным Васей Кульковым, закрывшим с «Наполи» великого Марадону, с железной спартаковской леди Ларисой Нечаевой. Если кого не назвал, пусть не обижаются - время-то бежит. Светлая всем им память...

А познакомился я с Валерой в московском «Динамо», куда в 68-м вместе с Володей Эштрековым пришел совсем еще молодым. Уже тогда Маслов был с именем, титулами - чемпион мира, лидер сборной по хоккею с мячом. Да и в футболе о нем говорили с уважением: играть в составе того «Динамо» дорогого стоило. Но к нам с Володей Маслов относился с большим вниманием. Хотел, чтобы мы поскорее почувствовали себя в новой команде своими. Все время помогал, поддерживал. «В нашем деле, ребятки, главное — пахать!» — любил повторять он. И сам показывал, как надо работать, удивляя не только нас, молодых, но и тех, кто уже вдоволь футбольного хлеба поел.

Зимой — хоккей с мячом , летом — футбол

— Первое время я никак не мог понять, откуда у человека берется столько сил, — вспоминает Юрий Палыч. — Сначала он всю зиму бьется на льду, побеждает на чемпионатах мира, а затем после недельного отпуска, отпущенного Бесковым, на весенних сборах вкалывает наравне с остальными. Вспоминаю, как он после очередной победы на мировом чемпионате приехал в Самарканд с подарками для всех игроков. И никого не забыл, при этом, шутя, приговаривал: «Знаю, когда вы свое мировое первенство выиграете, то Валерку Маслова тоже не забудете». При этом никогда не опаздывал, не искал повода отлынивать от тренировок! Понять это было невозможно - зимой играть в хоккей с мячом, а потом разом переключаться на футбол. Уникальный человек!

Конечно, тренерам подобное совмещение не очень нравилось. Но Маслов обладал одним ценнейшим качеством - способностью сыграть на любой позиции. А такие умельцы на вес золота. И когда у Бескова были проблемы с составом, он знал - «Масло» выручит и сделает это на высшем уровне. Валерий спокойно менял амплуа. Вспоминаю матч с «Торпедо» с великим Стрельцовым в атаке. Маслова тогда определили на позицию центрального защитника с персональным заданием - не дать развернуться Эдику. В итоге Валера не только выключил Стрельцова из игры, но еще и забил из-под него!

«Маслов - это Пеле в хоккее»

— Есть такое понятие - командный игрок, — продолжает Семин. — Так вот, о Маслове можно еще говорить, что он - командный человек. Уверен, если бы в «Динамо» выбирали капитана, то Палыч всегда получал бы повязку как знак полного доверия и уважения к себе.

Каковы игровые козыри Маслова? Невероятная самоотдача, игровая мысль, и желание только победить! В ту пору игровой километраж игрока никто не замерял. Но, думаю, по этому показателю в каждом матче он превосходил любого футболиста высшей лиги. И хотя как игрок средней линии был обязан помогать обороне, Валера исправно забивал мячи, многие из которых оказывались решающими.

Когда встречаемся с Эштрековым, то всегда вспоминаем тот самый его гол из-под Стрельцова на стадионе «Динамо», про который уже говорил. Помню, потом, шутя, рассказывал, как говорил Эдику на поле, чтобы тот повнимательней опекал его. Так и усыпил бдительность бомбардира. Вообще с юмором и шутками у Валеры все всегда было в порядке. Свой в доску мужик, душа любой компании - это про него. А в трудные минуты мог еще взбодрить и поднять команду.

Маслов был потрясающим хоккеистом, безумно любившим эту игру и делившим ее с футболом. Помню, после одного чемпионата мира про него даже написали: «Маслов - это Пеле в хоккее». Попробуйте потом за неделю перейти со льда на землю! Валерий сам признавался, что сложно. А на вопрос, что он больше любит — хоккей или футбол, хитро прищуриваясь, отвечал: «На льду проще - раскатился и вперед. А в футболе нужно бежать с тремя-четырьмя лишними килограммами. Вот сами и думайте». Шутил, конечно. Но если серьезно, то проблему лишнего веса Валерий решал просто: надевал пару спортивных костюмов — и в горы. И буквально за неделю сборов приводил вес в норму. За неделю!

«Маслов сдал золотой матч ? Не верю ! »

— Валера — настоящая легенда московского «Динамо», — говорит Семин. — Таких преданных игре, команде я больше не встречал. Потому слова Зыкова (защитника московского «Динамо» 70-х Валерия Зыкова. — Прим. «СЭ») о том, что Маслов, вместе с Витей Аничкиным и Геной Еврюжихиным сдали золотой матч с ЦСКА, для меня стали дикостью. Быть такого не могло ни при каких обстоятельствах! Я же играл в первом матче, а вторую игру пропускал по настоянию врачей. Уступили мы из-за ошибок. Но чтобы кто-то мог сдать?! Не верю! Как и в то, что не мог Бесков кого-то обвинить. Это гнусная ложь! Пусть это останется на совести тех, от кого она пошла.

Не хотелось бы в день рождения друга завершать эти короткие воспоминания грязью, которую этот светлый человек не воспринял бы. Он просто жил, радовался игре и щедро делился этой радостью с другими. Потому и говорили, что у Маслова два сердца. Увы, оказалось, только одно. И Валера отдал его делу, которому служил.

А еще людям...