Начинаем представление команд чемпионата Европы по группам. Стартуем с квартета, в котором сыграет сборная России.

Сборная Дании

Место в рейтинге ФИФА — 10-е

Путь на Евро-2020 — 4 победы, 4 ничьи, 0 поражений, разность мячей — 23-6

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Кристиан Эриксен (5 голов)

Лучший результат в истории Евро — победитель (1992)

Тренер сборной Дании

1 августа 2020 года на пост главного тренера сборной заступил Каспер Хьюлманн, ранее работавший в немецком «Майнце». В сезоне-2011/12 он добился успеха в «Норшеллане», приведя клуб к победе в чемпионате Дании.

Под его руководством сборная неплохо выступила в Лиге наций, опередив по дополнительным показателям Англию и оставшись в дивизионе А. За 10 матчей во главе Дании Хьюлманн лишь дважды проиграл (оба раза — Бельгии), а в отборочном турнире ЧМ-2002 в марте выиграл все три встречи с общим счетом 14:0.

Главная звезда

Первой скрипкой в датском ансамбле выступает Кристиан Эриксен. Спустя несколько месяцев тяжелой адаптации в «Интере» полузащитник все же сумел встроиться в систему Антонио Конте и совсем недавно стал чемпионом Италии. К 29 годам Эриксен 136 раз сыграл за национальную команду и находится на 7-м месте в списке лучших бомбардиров (36 голов). В этом сезоне Эриксен — один из лидеров чемпионата Италии по ключевым передачам (в среднем 2,36 за игру). Его умная игра может стать большой проблемой для сборной России.

Состав

Заявка сборной Дании. Фото «СЭ»

Шмайхель в воротах, связка центральных защитников Кристенсен — Кьер, опорник Хейбьерг, тройка атакующих хавбеков Брэйтуэйт — Эриксен — Поульсен: представляем ориентировочный состав северян. Стартовое сочетание датчан в матче 3-го тура с Россией может быть другим из-за травм, дисквалификаций или по решению тренера.

Ориентировочный состав сборной Дании. Фото «СЭ»

Дания: прогноз на Евро-2020

Сборная Дании получила невиданную привилегию: все три матча группового этапа она сыграет дома, в Копенгагене. А возвращение тысяч фанатов на трибуну гарантирует мощную поддержку. В группе датчане поборются за прямую путевку в плей-офф с Россией — тягаться с Бельгией, как кажется, команде Хьюлманна пока не по силам.

Преимущество Дании — звездный состав, стоимость которого на 122 миллиона евро превышает российский. В каждой линии есть крепкий игрок основы сильных европейских клубов: вратарь Шмайхель («Лестер»), защитники Кьер («Милан») и Кристенсен («Челси»), полузащитники Хейбьерг («Тоттенхэм») и Эриксен («Интер»), форвард Поульсен («Лейпциг»).

Сборная Финляндии

Место в рейтинге ФИФА — 54-е

Путь на Евро-2020 — 6 побед, 0 ничьих, 4 поражения, разность мячей — 16-10

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Теему Пукки (10 голов)

Лучший результат в истории Евро — ранее не играла в финальных турнирах

Тренер сборной Финляндии

Маркку Канерва стал главным тренером сборной Финляндии 12 декабря 2016 года. До главной сборной он более 10 лет работал с молодежкой и с несколькими местными клубами. В отборе на ЧМ-2018 Финляндия с Канервой провалились, заняв 5-е место в группе с Исландией, Хорватией, Турцией, Украиной и Косово.

А вот дальше начался подъем. С 57-летним специалистом финны выиграли свою группу в Лиге наций-2019 и поднялись из дивизиона С в дивизион В. В следующем розыгрыше команда Суоми была близка к подъему в дивизион А, но дважды уступила Уэльсу и уступила британцам первое место в группе.

Ну и главный успех — первый в истории сборной выход в финальную часть крупного турнира.

Главная звезда

Нападающий «Норвича» Теему Пукки феноменально провел отборочный турнир Евро-2020. Из 16 мячей сборной Финляндии 31-летний форвард забил 10. Он стал 4-м в списке лучших бомбардиров после Харри Кейна, израильтянина Эрана Захави и Криштиану Роналду. Согласитесь, солидная компания.

В начавшейся в марте квалификации на чемпионат мира-2022 Пукки снова взялся за старое. Финляндия добыла две ничьи в матчах с Боснией (2:2) и с Украиной (1:1). Все три мяча на счету нападающего «Норвича».

Заявка сборной Финляндии. Фото «СЭ»

Состав

Пукки в паре с Лодом, тройка центральных защитников и тройка центральных хавбеков — это ориентировочный состав финнов. Не исключено, в матче с россиянами мы увидим другое сочетание с учетом кадровых проблем и решений тренеров северян.

Ориентировочный состав сборной Финляндии. Фото «СЭ»

Финляндия: прогноз на Евро-2020

Евро-2020 станет первым серьезным турниром в истории сборной Финляндии. Учитывая силу соперников по группе, успехом будет ничья или победа в одном из матчей группового этапа. Финляндии пока рано замахиваться на выход в плей-офф, да и никто не просит от них такого результата. Болельщики воспринимают сам факт участия на чемпионате Европы как национальную победу, им нужна лишь самоотдача футболистов.

Сборная Бельгии

Место в рейтинге ФИФА — 1-е

Путь на Евро-2020 — 10 побед, 0 ничьих, 0 поражений, разность мячей — 40-3

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Ромело Лукаку (7 голов)

Лучший результат в истории Евро — 2-е место (1980), полуфинал (1972)

Тренер сборной Бельгии

Роберто Мартинес возглавил сборную Бельгии 3 августа 2016 года. Проиграв первый матч Испании — 0:2, он затем выдал невероятную серию из 24 побед подряд. Остановила «Красных дьяволов» только Франция — в полуфинале чемпионата мира-2018 в России (1:0). С Мартинесом бельгийцы добились лучшего в истории сборной результата на чемпионатах мира — 3-е место. Всего за 54 матча с испанским тренером «Красные дьяволы» одержали 42 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели всего 4 поражения.

Главная звезда

Кевин Де Брейне в случае победы на Евро-2020 сможет всерьез претендовать на «Золотой мяч», который он давно заслужил. Учитывая ужасное состояние ЭденаАзара, именно полузащитник «Манчестер Сити» — главная креативная сила «Красных дьяволов» на Евро-2020.

Главное, чтобы все было в порядке со здоровьем. В финале Лиги чемпионов Де Брейне в столкновении с защитником «Челси» Антонио Рюдигером получил перелом носа и одной из орбитальных костей, но врачи сборной делают все возможное, чтобы он подошел к старту турнира в лучшей форме.

Состав

Заявка сборной Бельгии. Фото «СЭ»

Куртуа, мощная тройка центральных защитников Фертонген — Фермален — Алдервейрелд и младший из Азаров и Менье на флангах, пара опорников Тилеманс — Витсель, а рядом с Лукаку — Мертенс и Де Брейне (без учета травмы в финале Лиги чемпионов) — это оптимальный и ориентировочный состав бельгийцев. Не исключено, в стартовом матче с россиянами мы увидим на поле одного или нескольких других исполнителей с учетом готовности лидеров.

Ориентировочный состав сборной Бельгии. Фото «СЭ»

Бельгия: прогноз на Евро-2020

В двух из трех матчей группового этапа бельгийцы будут гостями. Сборные России и Дании примут Бельгию в Санкт-Петербурге и Копенгагене соответственно и попробуют задавить фаворитов поддержкой болельщиков, пусть трибуны из-за ковидных ограничений и не будут заполнены до конца.

Непосредственно с футбольной точки зрения нет никаких предпосылок к тому, чтобы Бельгия испытала хоть какие-то проблемы на групповой стадии Евро-2020. Команда с Куртуа, Де Брейне и Лукаку в составе не может не бороться за титул. В конце концов, эта сборная стала третьей на чемпионате мира в России.

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА — 38-е

Путь на Евро-2020 — 8 побед, 0 ничьих, 2 поражения, разность мячей — 33-8

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Артем Дзюба (9 голов)

Лучший результат в истории Евро — победитель (1960), 2-е место (1964, 1972, 1988), полуфинал (1968, 2008)

Тренер сборной России

Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году, после провала на чемпионате Европы, где возглавляемая Леонидом Слуцким команда заняла последнее место в группе. До того он работал с российскими клубами — «Амкаром», «Ахматом», «Жемчужиной», а главного успеха добился в Польше, где выиграл местный чемпионат с «Легией».

Первые два года работы были сложными, а результаты — противоречивыми. Однако на домашнем ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала, где только в серии пенальти проиграла Хорватии. После этого влияние и авторитет Черчесова существенно выросли. Уверенная игра в отборе на Евро-2020 только укрепила его позиции.

Главная звезда

Артем Дзюба — главный на сегодняшний день российский футболист. И даже те, кто не особенно интересуется спортом, наверняка слышали его фамилию. Прошлой осенью нападающий оказался в центре громкого скандала, который широко обсуждался на федеральном ТВ — кто-то слил в интернет интимное видео с участием Дзюбы.

При этом форвард «Зенита» — один из главных героев успешного ЧМ-2018, лучший бомбардир сборной в отборе на Евро-2020 и ее капитан, а недавно Дзюба преодолел отметку в 200 голов за карьеру.

Состав

Заявка сборной России. Фото «СЭ»

В оптимальном составе россиян справа появляется Марио Фернандес, а Караваев занимает место на левом фланге обороны. В центре ромб могут образовать Оздоев, Зобнин, Головин и Миранчук. На острие — капитан Дзюба. Каким именно будет выбор Черчесова против Бельгии, проверим 12 июня.

Ориентировочный состав сборной России. Фото «СЭ»

Россия: прогноз на Евро-2020

Черчесов несколько раз подчеркивал, что сборная России мечтает выиграть Евро-2020, оговариваясь при этом, что так же думают и остальные 23 сборные. И повторяя, что идти нужно шаг за шагом. Выход из довольно сложной группы уже будет расценен как неплохой результат. А в плей-офф, как показывает ЧМ-2018, может быть всякое. Впрочем, никто не удивится, если Россия не попадет в 1/8 финала.

Евро-2020: расписание матчей группы B

12 июня, суббота

19.00 Дания — Финляндия (Копенгаген)

22.00 Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)

16 июня, среда

16.00 Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)

17 июня, четверг

19.00 Дания — Бельгия (Копенгаген)

21 июня, понедельник

22.00 Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург)

22.00 Россия — Дания (Копенгаген)

Евро-2020: гид по главному футбольному турниру года