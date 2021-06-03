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Евро-2020, группа В — с кем сыграет Россия: лидер рейтинга ФИФА и дебютант

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 09:00
Кристиан Эриксен, Артем Дзюба, Ромелу Лукаку, Теему Пукки. Ориентировочный состав сборной Дании. Фото «СЭ» Ориентировочный состав сборной Финляндии. Фото «СЭ» Ориентировочный состав сборной Бельгии. Фото «СЭ» Ориентировочный состав сборной России. Фото «СЭ» Заявка сборной Дании. Фото «СЭ» Заявка сборной Финляндии. Фото «СЭ» Заявка сборной Бельгии. Фото «СЭ» Заявка сборной России. Фото «СЭ»
Кристиан Эриксен, Артем Дзюба, Ромелу Лукаку, Теему Пукки.
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Начинаем представление команд чемпионата Европы по группам. Стартуем с квартета, в котором сыграет сборная России.

Сборная Дании

Место в рейтинге ФИФА — 10-е
Путь на Евро-2020 — 4 победы, 4 ничьи, 0 поражений, разность мячей — 23-6
Лучший бомбардир в отборочном турнире — Кристиан Эриксен (5 голов)
Лучший результат в истории Евро — победитель (1992)

Тренер сборной Дании

1 августа 2020 года на пост главного тренера сборной заступил Каспер Хьюлманн, ранее работавший в немецком «Майнце». В сезоне-2011/12 он добился успеха в «Норшеллане», приведя клуб к победе в чемпионате Дании.

Под его руководством сборная неплохо выступила в Лиге наций, опередив по дополнительным показателям Англию и оставшись в дивизионе А. За 10 матчей во главе Дании Хьюлманн лишь дважды проиграл (оба раза — Бельгии), а в отборочном турнире ЧМ-2002 в марте выиграл все три встречи с общим счетом 14:0.

Главная звезда

Первой скрипкой в датском ансамбле выступает Кристиан Эриксен. Спустя несколько месяцев тяжелой адаптации в «Интере» полузащитник все же сумел встроиться в систему Антонио Конте и совсем недавно стал чемпионом Италии. К 29 годам Эриксен 136 раз сыграл за национальную команду и находится на 7-м месте в списке лучших бомбардиров (36 голов). В этом сезоне Эриксен — один из лидеров чемпионата Италии по ключевым передачам (в среднем 2,36 за игру). Его умная игра может стать большой проблемой для сборной России.

Состав

Заявка сборной Дании. Фото "СЭ"
Заявка сборной Дании. Фото «СЭ»

Шмайхель в воротах, связка центральных защитников Кристенсен — Кьер, опорник Хейбьерг, тройка атакующих хавбеков Брэйтуэйт — Эриксен — Поульсен: представляем ориентировочный состав северян. Стартовое сочетание датчан в матче 3-го тура с Россией может быть другим из-за травм, дисквалификаций или по решению тренера.

Ориентировочный состав сборной Дании. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав сборной Дании. Фото «СЭ»

Дания: прогноз на Евро-2020

Сборная Дании получила невиданную привилегию: все три матча группового этапа она сыграет дома, в Копенгагене. А возвращение тысяч фанатов на трибуну гарантирует мощную поддержку. В группе датчане поборются за прямую путевку в плей-офф с Россией — тягаться с Бельгией, как кажется, команде Хьюлманна пока не по силам.

Преимущество Дании — звездный состав, стоимость которого на 122 миллиона евро превышает российский. В каждой линии есть крепкий игрок основы сильных европейских клубов: вратарь Шмайхель («Лестер»), защитники Кьер («Милан») и Кристенсен («Челси»), полузащитники Хейбьерг («Тоттенхэм») и Эриксен («Интер»), форвард Поульсен («Лейпциг»).

Сборная Финляндии

Место в рейтинге ФИФА — 54-е
Путь на Евро-2020 — 6 побед, 0 ничьих, 4 поражения, разность мячей — 16-10
Лучший бомбардир в отборочном турнире — Теему Пукки (10 голов)
Лучший результат в истории Евро — ранее не играла в финальных турнирах

Тренер сборной Финляндии

Маркку Канерва стал главным тренером сборной Финляндии 12 декабря 2016 года. До главной сборной он более 10 лет работал с молодежкой и с несколькими местными клубами. В отборе на ЧМ-2018 Финляндия с Канервой провалились, заняв 5-е место в группе с Исландией, Хорватией, Турцией, Украиной и Косово.

А вот дальше начался подъем. С 57-летним специалистом финны выиграли свою группу в Лиге наций-2019 и поднялись из дивизиона С в дивизион В. В следующем розыгрыше команда Суоми была близка к подъему в дивизион А, но дважды уступила Уэльсу и уступила британцам первое место в группе.

Ну и главный успех — первый в истории сборной выход в финальную часть крупного турнира.

Главная звезда

Нападающий «Норвича» Теему Пукки феноменально провел отборочный турнир Евро-2020. Из 16 мячей сборной Финляндии 31-летний форвард забил 10. Он стал 4-м в списке лучших бомбардиров после Харри Кейна, израильтянина Эрана Захави и Криштиану Роналду. Согласитесь, солидная компания.

В начавшейся в марте квалификации на чемпионат мира-2022 Пукки снова взялся за старое. Финляндия добыла две ничьи в матчах с Боснией (2:2) и с Украиной (1:1). Все три мяча на счету нападающего «Норвича».

Заявка сборной Финляндии. Фото "СЭ"
Заявка сборной Финляндии. Фото «СЭ»

Состав

Пукки в паре с Лодом, тройка центральных защитников и тройка центральных хавбеков — это ориентировочный состав финнов. Не исключено, в матче с россиянами мы увидим другое сочетание с учетом кадровых проблем и решений тренеров северян.

Ориентировочный состав сборной Финляндии. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав сборной Финляндии. Фото «СЭ»

Финляндия: прогноз на Евро-2020

Евро-2020 станет первым серьезным турниром в истории сборной Финляндии. Учитывая силу соперников по группе, успехом будет ничья или победа в одном из матчей группового этапа. Финляндии пока рано замахиваться на выход в плей-офф, да и никто не просит от них такого результата. Болельщики воспринимают сам факт участия на чемпионате Европы как национальную победу, им нужна лишь самоотдача футболистов.

Сборная Бельгии

Место в рейтинге ФИФА — 1-е
Путь на Евро-2020 — 10 побед, 0 ничьих, 0 поражений, разность мячей — 40-3
Лучший бомбардир в отборочном турнире — Ромело Лукаку (7 голов)
Лучший результат в истории Евро — 2-е место (1980), полуфинал (1972)

Тренер сборной Бельгии

Роберто Мартинес возглавил сборную Бельгии 3 августа 2016 года. Проиграв первый матч Испании — 0:2, он затем выдал невероятную серию из 24 побед подряд. Остановила «Красных дьяволов» только Франция — в полуфинале чемпионата мира-2018 в России (1:0). С Мартинесом бельгийцы добились лучшего в истории сборной результата на чемпионатах мира — 3-е место. Всего за 54 матча с испанским тренером «Красные дьяволы» одержали 42 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели всего 4 поражения.

Главная звезда

Кевин Де Брейне в случае победы на Евро-2020 сможет всерьез претендовать на «Золотой мяч», который он давно заслужил. Учитывая ужасное состояние ЭденаАзара, именно полузащитник «Манчестер Сити» — главная креативная сила «Красных дьяволов» на Евро-2020.

Главное, чтобы все было в порядке со здоровьем. В финале Лиги чемпионов Де Брейне в столкновении с защитником «Челси» Антонио Рюдигером получил перелом носа и одной из орбитальных костей, но врачи сборной делают все возможное, чтобы он подошел к старту турнира в лучшей форме.

Состав

Заявка сборной Бельгии. Фото "СЭ"
Заявка сборной Бельгии. Фото «СЭ»

Куртуа, мощная тройка центральных защитников Фертонген — Фермален — Алдервейрелд и младший из Азаров и Менье на флангах, пара опорников Тилеманс — Витсель, а рядом с Лукаку — Мертенс и Де Брейне (без учета травмы в финале Лиги чемпионов) — это оптимальный и ориентировочный состав бельгийцев. Не исключено, в стартовом матче с россиянами мы увидим на поле одного или нескольких других исполнителей с учетом готовности лидеров.

Ориентировочный состав сборной Бельгии. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав сборной Бельгии. Фото «СЭ»

Бельгия: прогноз на Евро-2020

В двух из трех матчей группового этапа бельгийцы будут гостями. Сборные России и Дании примут Бельгию в Санкт-Петербурге и Копенгагене соответственно и попробуют задавить фаворитов поддержкой болельщиков, пусть трибуны из-за ковидных ограничений и не будут заполнены до конца.

Непосредственно с футбольной точки зрения нет никаких предпосылок к тому, чтобы Бельгия испытала хоть какие-то проблемы на групповой стадии Евро-2020. Команда с Куртуа, Де Брейне и Лукаку в составе не может не бороться за титул. В конце концов, эта сборная стала третьей на чемпионате мира в России.

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА — 38-е
Путь на Евро-2020 — 8 побед, 0 ничьих, 2 поражения, разность мячей — 33-8
Лучший бомбардир в отборочном турнире — Артем Дзюба (9 голов)
Лучший результат в истории Евро — победитель (1960), 2-е место (1964, 1972, 1988), полуфинал (1968, 2008)

Тренер сборной России

Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году, после провала на чемпионате Европы, где возглавляемая Леонидом Слуцким команда заняла последнее место в группе. До того он работал с российскими клубами — «Амкаром», «Ахматом», «Жемчужиной», а главного успеха добился в Польше, где выиграл местный чемпионат с «Легией».

Первые два года работы были сложными, а результаты — противоречивыми. Однако на домашнем ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала, где только в серии пенальти проиграла Хорватии. После этого влияние и авторитет Черчесова существенно выросли. Уверенная игра в отборе на Евро-2020 только укрепила его позиции.

Главная звезда

Артем Дзюба — главный на сегодняшний день российский футболист. И даже те, кто не особенно интересуется спортом, наверняка слышали его фамилию. Прошлой осенью нападающий оказался в центре громкого скандала, который широко обсуждался на федеральном ТВ — кто-то слил в интернет интимное видео с участием Дзюбы.

При этом форвард «Зенита» — один из главных героев успешного ЧМ-2018, лучший бомбардир сборной в отборе на Евро-2020 и ее капитан, а недавно Дзюба преодолел отметку в 200 голов за карьеру.

Состав

Заявка сборной России. Фото "СЭ"
Заявка сборной России. Фото «СЭ»

В оптимальном составе россиян справа появляется Марио Фернандес, а Караваев занимает место на левом фланге обороны. В центре ромб могут образовать Оздоев, Зобнин, Головин и Миранчук. На острие — капитан Дзюба. Каким именно будет выбор Черчесова против Бельгии, проверим 12 июня.

Ориентировочный состав сборной России. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав сборной России. Фото «СЭ»

Россия: прогноз на Евро-2020

Черчесов несколько раз подчеркивал, что сборная России мечтает выиграть Евро-2020, оговариваясь при этом, что так же думают и остальные 23 сборные. И повторяя, что идти нужно шаг за шагом. Выход из довольно сложной группы уже будет расценен как неплохой результат. А в плей-офф, как показывает ЧМ-2018, может быть всякое. Впрочем, никто не удивится, если Россия не попадет в 1/8 финала.

Евро-2020: расписание матчей группы B

12 июня, суббота

19.00 Дания — Финляндия (Копенгаген)

22.00 Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)

16 июня, среда

16.00 Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)

17 июня, четверг

19.00 Дания — Бельгия (Копенгаген)

21 июня, понедельник

22.00 Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург)

22.00 Россия — Дания (Копенгаген)

Евро-2020: гид по главному футбольному турниру года

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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