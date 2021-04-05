Все города-хозяева Евро-2020 готовы допустить зрителей на матчи

Во всех 12 городах, которые должны принять матчи Евро-2020, готовы допустить зрителей на трибуны, сообщает британское издание Daily Mail.

По данным источника. в некоторых городах готовы допустить зрителей в количестве 10 процентов от вместимости стадиона. УЕФА и президента организации Александера Чеферина не устраивает этот показатель. Консультации между УЕФА и организаторами турнира в каждом из городов продолжаются.

Источник указывает, что одним из проблемных городов является Дублин. В то же время у организаторов российской части Евро нет сомнений, что Санкт-Петербург сможет принять матчи чемпионата. Оргкомитет планирует, что «Газпром-Арена» будет заполнена на 50 процентов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.